Надаль выиграл US Open

Об этом в ночь на 10 сентября сообщается на сайте чемпионата.

В финальном матче турнира Надаль обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:1. Их встреча продолжалась более трех часов, передает Lenta.ru.

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Для Надаля титул победителя US Open стал уже вторым в его карьере. Первый раз он победил в финале чемпионата в 2010 года, также обыграв Новака Джоковича. Однако в следующем, 2011 году, победа в турнире досталась Джоковичу.

Надаль занимает вторую строчку рейтинга АТР. На первой строчке находится Джокович.

Ранее, в ночь на 9 сентября, определилась победительница женского разряда US Open. Ей стала американка Серена Уильямс, которая одержала победу над спортсменкой из Белоруссии Викторией Азаренко со счетом 7:5, 6:7, 6:1. Для Серены Уильямс победа на Открытом чемпионате США стала пятой в карьере.