Молодежная сборная Украины по футболу проиграла на старте отбора к Евро

Во Львове завершился стартовый матч юношеской сборной Украины (возраст игроков до 21 года) в отборочном турнире к чемпионату Европы-2015, в котором украинцы проиграли сборной Хорватии - 0:2.

Как передает корреспондент УНИАН, матч во Львове прошел с янвым преимуществом гостей.

Игроки хорватской команды решили судьбу матча уже в первые 20 минут. На 16-й минуте счет открыл точным ударом Анте Ребич, а спустя три минуты Марцело Брозович удвоил преимущество гостей. Более того, в концовке первого тайма хорваты могли увеличить счет до крупного, но после удара Ребича мяч попал в перекладину.

Во втором тайме украинцы провели несколько опасных атак, но не смогли даже сократить разрыв в счете.

Таким образом, сборная Украины потерпела поражение от одного из основных конкурентов в группе 5. Также в этой группе выступают команды Лихтенштейна, Швейцарии и Латвии.