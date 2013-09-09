Сборная Украины вышла во второй этап Евробаскета

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла матч последнего тура первого группового этапа чемпионата Европы у команды Великобритании - 87:68 - и вышла в следующий этап соревнований.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра с британцами была решающей для дальнейшей турнирной судьбы украинской команды.

Исход матча предопределил результат второй четверти, в которой украинцы сумели обыграть соперников с разницей в 14 очков - 27:13. В остальных трех 10-минутках на площадке шла приблизительно равная борьба. Вместе с тем, украинцы, в двух из трех четвертей также выигрывали, хоть и с минимальным преимуществом.

Лучшими игроками в составе победителей в этом матче стали Кирилл Натяжко и Игорь Зайцев, набравшие по 11 очков.

Таким образом, сборная Украины завершила первый групповой этап с соотношением побед и поражений 4/1 и, как минимум, займет второе место в итоговой турнирной таблице. Если же сборная Франции сегодня вечером проиграет свой матч команде Бельгии, то украинцы и вовсе финишируют первыми. Согласно регламенту соревнований во второй этап выходят по три лучшие команды из каждой группы.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет проходит в Словении с 4 по 22 сентября.