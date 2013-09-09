Шварценеггер после дружеской переписки приехал к Кличко (фото)

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

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Визит произошел в начале недели, с которой в тренировочном лагере украинца стартуют спарринги. Однако на данный момент тренировочные бои еще не начались.

Отметим, что ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Кличко-младший и звезда Голливуда Шварценеггер устроили в социальных сетях дружескую переписку, выставляя фотографии на фоне плакатов друг друга. При этом Кличко признался, что подражает актеру с 12 лет, а Шварценеггер – что Кличко является одним из его любимых чемпионов.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве, в спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»