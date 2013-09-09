Фоменко: Сборная Англии всегда была и будет грандом мирового футбола

В частности, Фоменко подчеркнул: "Этот матч воспринимается в контексте спаренного тура. Перед тем, как сыграть с британцами, у нас еще была встреча со сборной Сан-Марино. Желательно, конечно, было бы поменять сентябрьские матчи местами: это было бы хорошо в плане функциональной подготовки команды. Все мы прекрасно знаем, что представляет собой английский футбол, расслабляться нам никак нельзя. Здесь есть один нюанс: у английских клубов спаренные игры проходят постоянно, и это _ нормально. Ведь у них одновременно проходят и матчи чемпионата, и Кубка, и еврокубков, так что играть по две встречи в неделю для них уже вошло в привычку. Наши же клубы, которые только что вступили в еврокубковую борьбу, лишь вошли в этот игровой режим".

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Также тренер дал оценку будущему сопернику: "Сборная Англии всегда была и будет грандом мирового футбола. Я считаю, что нынешняя команда уже прошла стадию омоложения, так что сейчас их коллектив находится на том наивысшем игровом уровне, на каком англичанине были всегда".

Что касается психологического состояния игроков накануне домашнего матча против англичан Фоменко заметил: "Это дополнительная нагрузка для ребят. Ведь мы играем дома, при собственных болельщиках. Что касается разного состояния обеих команд: все собирают информацию о своих соперниках, разбирают сильные и слабые стороны команд, строят свою игру. Все будет зависеть от того, кто из команд лучше и добросовестнее выполнит тренерские установки".

Как сообщал УНИАН, игра отборочного этапа чемпионата мира-2014 по футболу между сборными Украины и Англии состоится 10 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21.45.