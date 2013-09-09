Бой Кличко - Поветкин хотели перенести на день рождения Путина

Как пишет немецкое издание Bild, организаторы поединка хотели, чтобы дата боя совпала с днем ​​рождения президента России Владимира Путина.

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Однако, представители телеканала RTL, который транслирует поединки в Германии, не согласились на этот шаг, сообщает ТСН.

Кроме того, как отмечает издание, Путин лично поддержит Российского Витязя на "Олимпийском".

Напомним, что оба боксера активно готовятся к поединку. Поветкину в этом помогают трое габаритных спарринг-партнеров. Бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве в спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»