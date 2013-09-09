Шварценеггер "потроллил" Кличко в Твиттере (фото)

Известный американский бодибилдер, актер и политик скопировал позу Кличко-младшего и выложил фотографию в Твиттер.

Шварценеггер сделал своеобразный ответ на фотографию Владимира Кличко, который скопировал позу американской звезды на старом постере.

Шварценеггер положительно оценил снимок Владимира. "Это невероятно видеть одного из моих любимых чемпионов, который копирует мою позу", - написал Шварценеггер.