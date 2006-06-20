Завершился матч Парагвай – Тринидад и Тобаго

В Кайзерслаутерне на "Фритц Вальтер Штадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Тринидада и Тобаго.

На 8-й минуте опасно бил Роке Санта Крус, тринидадцев выручил Келвин Джек. Этот голкипер дебютирует на ЧМ-2006, в двух первых матчах ворота защищал Шака Хислоп. Тут же атака островитян - хорошо играет парагвайский голкипер Карлос Бобадилья. На 14-й Дуайт Йорк опасно подал штрафной, парагвайцы сумели выбить мяч на угловой. Его также подавал Йорк - на этот раз ничего серьезного.

1:0 – После гола, забитого игроком Тринидада на 25-й минуте, в счете повел Парагвай. Борьба за навес со штрафного привела к автоголу, Брент Санчо срезал мяч в свои ворота.

Перед самым перерывом Нельсон Вальдес за счет хорошо выбранной позиции опасно пробивал головой, а добиваемый после углового мяч отбил полевой игрок, став на линии ворот у штанги.

Второй период почти не скованные турнирными раскладами команды (они ведь знали и свой счет, и о том, что в матче Англия – Швеция счет равный) играли без центра поля. С завершением не ладилось, но “сам процесс” - проходы, удары и розыгрыши в обеих штрафных - напоследок радовал болельщиков.

Так, на 61-й минуте парагвайский вратарь снял мяч с головы у нападающего. И уже через минуту мастерство проявлял уже его тринидадский коллега (удар с линии штрафной).

На 86-й минуте Нельсон Куэвас все же изменил счет - 2:0.