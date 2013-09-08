МОК вернул борьбу в олимпийскую программу

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе проголосовали за то, чтобы борьба вернулась в программу Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

Об этом сообщается в официальном твиттере МОК.

Ранее исполком МОК внес в шорт-лист на включение в программу Олимпиады-2020, помимо борьбы, бейсбол (софтбол) и сквош. Борьба одержала победу большинством голосов.

В феврале 2013 года исполком МОК принял решение об исключении борьбы из олимпийской программы Игр 2020 года. Во многих старанах мира, в том числе и в Украине, на решение комитета отреагировали крайне негативно. Вскоре после серии протестов Международная федерация борьбы (FILA) избрала нового президента - Ненада Лаловича вместо Рафаэля Мартинетти.