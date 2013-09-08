"Донбасс" выиграл второй матч чемпионата КХЛ в овертайме

В Донецке завершился матч второго тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Донбасс" выиграл в овертайме у пражского "Лева" со счетом 3:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, дончане проигрывали по ходу матча, одержав волевую победу.

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Игра в Донецке проходила в равной борьбе с переменным успехом. В первой половине матча преимуществом владели гости. На 8-й минуте игры счет открыл Калле Риддервалль. После вбрасывания в левом круге, шайба попала к Ондржею Немецу, он сместился по синей линии к првому борту и бросил с кистей. Пройдя через игроков, шайба изменила траекторию благодаря клюшке Риддервалля и обманула Яна Лацо, залетев в сетку.

В начале второго периода Михал Репик удвоил преимущество "Лева". Репик получил шайбу на красной линии у борта, сам вошел в зону по правому флангу, чуть сместился в круг и бросил кистевым почти от точки вбрасывания - 0:2.

Но, после этого, хозяева перехватили инициативу. Первый гол забил Клэй Уилсон, завершивший трехходовую комбинацию с участием Петера Подхрадски и Максима Якуцени. А в середине третьего периода гол забил Рэнди Робитайл, воспользовавшийся отличным пасом Лукаша Кашпара. Основное время завончилось вничью - 2:2.

Судьбу игры в овертайме решил гол Максима Якуцени. Теему Лайне отдал на Якуценю на правом фланге, тот прошел от борта к воротам и кистевым броском попал в ближнюю "девятку" ворот соперника.

Таким образом, дончане одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ. В первом туре команда Андрея Назарова выиграла у "Слована" из Братиславы в основное время - 4:2. После двух игр у команды 5 очков из 6 возможных.