Россия выбыла из борьбы за медали Евробаскета-2013

Встреча завершилась в двойном овертайме со счетом 83:86 (18:16, 12:15, 16:10, 21:26, 8:8, 8:11).

Таким образом, для команды Василия Карасева матч в понедельник с турками станет заключительным на Евробаскете-2013. Неудачно выступив в Словении, сборная России сможет поехать на чемпионат мира-2014, только если получит wild card от Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщает РИА Новости.

Сборная России сохраняла теоритические шансы на выход из группы: необходимо было побеждать финнов и турок и надеяться, что шведы и финны свои оставшиеся матчи проиграют. Встреча с командой Суоми, как и все другие в воскресенье, началась с минуты молчания в память о погибших в автокатастрофе представителях венгерского женского баскетбольного клуба "Дьер".

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Сборная России с первых минут взяла инициативу в свои руки, но процент попадания подводил. В начале второй четверти финны вышли вперед - 19:18. Воронов получил третье замечание, и Карасев усадил его на скамейку. На большой перерыв россияне ушли с минимальным отставанием - 30:31, а меткость игроков продолжала оставаться проблемой и в третьей четверти, даже со штрафной линии россияне забивали максимум один из двух.

Ближе к концу четвертого отрезка бронзовые призеры Олимпиады-2012 оторвались в счете, но удержать преимущество не смогли. За 3,5 секунды до сирены, имея "+2", Швед зачем-то сфолил на сопернике, который реализовал оба штрафных и перевел игру в овертайм.

Первый овертайм начался с активных действий Алексея Саврасенко, завершившего две атаки. Однако затем центровой получил пятый фол, на площадке у россиян осталась низкорослая пятерка, чем не преминули воспользоваться финны, вновь спасшиеся в самой концовке. И затем уже они диктовали условия. Неточный дальний бросок Сергея Мони на последних секундах при "-3" подвел черту под очередным неудачным матчем сборной России на Евробаскете-2013.