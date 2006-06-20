Завершился матч Англия – Швеция

В Кельне на стадионе "Рейнэнерги" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Швеции.

Уже на второй минуте матча травму получил Майкл Оуэн. Видимо, выполняя передачу, подвернул ногу. Его заменил Питер Крауч. На 12-й минуте Руни навесил на Лэмпарда, тому бить головой было сложно, и мяч полетел мимо ворот. Обе команды показывают высокий темп. Шведы дважды подавали угловой. На 22-й Джо Коул опасно бил метров с 20 - мяч пролетел рядом с перекладиной. На 25-й Руни принял мяч между двух защитников и сумел пробить, но один из шведов подставил ногу.

34-я минута. Джо Коул нанес замечательный удар издали! Хавбек "Челси" удачно поймал мяч на подъем и послал его в дальнюю левую девятку. Красивый прыжок Андреаса Исакссона не смог спасти команду. 1:0.

Маркус Ольбах удачно начал второй тайм. На 51-й минуте его удар головой в дальний угол после углового английские защитники достали уже за линией ворот. 1:1.

Тут же стороны обменялись острыми моментами, потом еще. Темп игры был высоким, ничто не говорило, будто выход из группы обе команды считают делом решенным. Очередной угловой у ворот Англии принес удар Мелльберга метров с 8-9 в верхнюю штангу. На 62-й нападающие Швеции стремительно прошли к штрафной, и защитникам пришлось бросаться под замах для удара Ларссона.

Третий гол у матче был классически “английским” – в высоком прыжке головой Стивен Джеррард использовал навес с угла штрафной от Джо Коула. 85-я минута, 2:1.

Шведы пошли на штурм, и Хенрик Ларссон записал успех на свой счет. Сильно поданный аут не уступал по эффективности угловому, мяч попал во вратарскую без помех со стороны защитников сразу к двум шведам: Мелльбергу и Ларссону – даже на видеоповторе не видно, чья ступня была последней. 2:2.