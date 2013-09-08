Летние Олимпийские игры-2020 примет Токио

11:41, 08 сентября 2013
Спорт
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Международный олимпийский комитет (МОК) на 125-й сессии в Буэнос-Айресе определил столицу летней Олимпиады-2020, которой стал Токио.

МОК выбрал Токио столицей летней Олимпиады-2020

Об этом сообщил официальный сайт МОК.

На право провести Игры также претендовали Стамбул и Мадрид.

"Все три города были способны провести отличные Игры в 2020 году, но в итоге именно заявка Токио более всех нашла отзыв у членов МОК, предложив нам "открыть будущее", - заявил президент МОК Жак Рогге.

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Ранее Токио уже принимал Олимпийские Игры - в 1964 году.

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