Летние Олимпийские игры-2020 примет Токио
11:41, 08 сентября 2013Спорт
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Международный олимпийский комитет (МОК) на 125-й сессии в Буэнос-Айресе определил столицу летней Олимпиады-2020, которой стал Токио.
МОК выбрал Токио столицей летней Олимпиады-2020 / Фото: МОК
Об этом сообщил официальный сайт МОК.
На право провести Игры также претендовали Стамбул и Мадрид.
"Все три города были способны провести отличные Игры в 2020 году, но в итоге именно заявка Токио более всех нашла отзыв у членов МОК, предложив нам "открыть будущее", - заявил президент МОК Жак Рогге.
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Ранее Токио уже принимал Олимпийские Игры - в 1964 году.
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