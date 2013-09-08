В Москве проходят выборы мэра

Выборы проходят в единый день голосования, сообщает РИА Новости.

На пост мэра Москвы претендуют: врио мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин, зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, председатель "Справедливой России" Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин и кандидат от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный.

Помимо выборов мэра, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы России проходят выборы депутатов местного самоуправления.

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В день голосования в столице России работают 44,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий (УИК). Мосгоризбирком и 127 территориальных избирательных комиссий (ТИК) города работают в усиленном режиме. Безопасность москвичей обеспечат порядка 42 тысяч сотрудников полиции, из них 10 тысяч - непосредственно на избирательных участках. Также задействовано до 4 тысяч медицинских работников и до 40 бригад скорой помощи.

Согласно решению Мосгоризбиркома, примерно треть (1,035 тысячи) избирательных участков города оборудовали комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При этом на 54 избирательных участках с КОИБами, которые будут определены с помощью жеребьевки, проведут контрольный ручной подсчет голосов.

На проведение выборов из бюджета Москвы было выделено более 433 миллиона рублей. В частности, на эти деньги была проведена кампания по информированию москвичей о выборах, организована работа избирательных участков. Кроме того, для выборов было изготовлено 2,260 миллиона бюллетеней для обработки КОИБами и 4,925 миллиона обычных бюллетеней. Также для выборов столичного мэра было напечатано 10 тысяч открепительных удостоверений.

По состоянию на 09:00 по Киеву явка на выборах составила около 2%.