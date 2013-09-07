Украинская сборная стала сенсацией на Евробаскете-2013 (видео)

Украинская сборная по баскетболу стала настоящей сенсацией Евробаскета-2013, не проиграв ни одной игры.

Как говорится в сюжете ТСН-19:30, наша сборная уже обыграла команды Бельгии и Израиля. А очередное достижение и совсем озадачило всех. Ведь Украине удалось выиграть у одного из фаворитов чемпионата - сборной Германии.

По теме: Украина на Евробаскете: новый шанс попасть в дюжину

Таким образом, сборная Украины по баскетболу выбилась не только в лидеры группы, но и получила признание одной из сильнейших команд Европы. По общему рейтингу украинцы обогнали еще одного фаворита чемпионата - сборную России. Впереди нашу сборную ждет соревнование с французами. Игра состоится уже завтра.

"Сегодня сборная врывается в элиту европейского баскетбола. Перед тем, как начинался чемпионат Европы нас 24-теми поставили в рейтинг. Надеюсь, что наши это героическое продвижение в Европу продолжат. Сейчас закончилась игра между Россией и Швецией. Россия очень обидно проиграла 20 очков. Это уже три подряд поражения", - отметил председатель федерации баскетбола Украины Александр Волков.

Напомним, Украина сенсационно одержала две подряд победы на Евробаскете-2013. А затем неожиданно победила Германию.