Чемпионат мира по футболу-2014: Россия разгромила Люксембург с рекордом
Сборная России по футболу нанесла разгромное поражение национальной команде Люксембурга в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2014 и вышла в лидеры своей группы.
Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, началась на час позже запланированного времени из-за дождей и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории сборной России, поразив ворота соперника на 21-й секунде матча, сообщает РИА Новости.
На 36-й минуте Кокорин оформил дубль. Во втором тайме отличился Александр Кержаков (60). В самой концовке матча Орельен Жоаким (90) не позволил Игорю Акинфееву отыграть "на ноль", после чего Александр Самедов (90+4) установил окончательный счет.
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Сборная России вышла на 1-е место в группе F, набрав после 7 матчей 15 очков. Команда Португалии сместилась на 2-ю строчку, имея в своем активе 14 баллов после 7 игр. Следом располагается сборная Израиля, у которой 11 очков и 6 матчей.
Следующий матч сборная России проведет 10 сентября в Санкт-Петербурге с командой Израиля.