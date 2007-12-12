Лужный: премиальные? Само собой...

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Олег Лужный пообщался с журналистами накануне поединка завершающего тура Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

Тренер рассказал, на какой результат он рассчитывает в этом матче: «Команда не может выходить на поле и рассчитывать на иной результат, кроме победы. Если настраиваться на ничью или поражение, то зачем вообще играть?»

Поражение в матче со Спортингом сделает итоги группового турнира нынешней Лиги чемпионов худшими за всю историю выступления в этом турнире. Журналисты поинтересовались, давит ли этот фактор на команду.

«Все игроки прекрасно осведомлены с нынешней нашей ситуацией. Завтра мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы добиться позитивного результата», - отметил Лужный.

Выступление в Лиге чемпионов – это не только матчи с европейскими командами, но и солидные деньги. На вопрос, получат ли футболисты премиальные в случае победы в Лиссабоне, Лужный ответил: «Само собой. В случае победы или ничьей президент из перечисленной суммы выделяет определенный процент на игроков. Так будет и в этот раз».

Ну и, наконец, в чем главный стимул для команды в этом матче?

Олег Лужный: - "Игроки должны показать, что прошлые неудачи – это всего лишь неприятная случайность. Они должны продемонстрировать как Европе, так и всей Украине свою состоятельность".

Напоминаем, матч 6 тура Лиги чемпионов "Спортинг" - "Динамо Киев" состоится сегодня, 12 декабря в Лиссабоне (ст. Жозе Альваладе). Начало прямой трансляции на телеканале 1+1 в 21:30.

По материалам Football.ua