Сборная Украины выиграла третий матч подряд на Евробаскете

В Любляне (Словения) завершился матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины выиграла у команды Германии со счетом 88:83.

Как сообщает официальный сайт турнира, это была игра третьего тура первого группового этапа.

В первой четверти игры на площадке шла приблизительно равная игра, завершившаяся минимальной победой немцев со счетом 16:15. А во второй четверти случился перелом: украинские подопечные американского специалиста Майка Фрателло выиграли со счетом 24:14. После большого перерыва немцы сумели выровнять игру и даже вышли вперед. Но в концовке украинцы оказались удачливее, лучше попадая в кольцо соперника.

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Стоит отметить, что наибольший перевес немцев в этой игре составлял 9 очков, а сборная Украины по ходу игры вела с разницей "+16".

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал Сергей Гладырь, набравший 25 очков.

Таким образом, сборная Украины выиграла третий матч подряд из трех возможных и практически обеспечила себе место во втором групповом этапе. Согласно регламенту, в следующую стадию соревнований выходят три сильнейшие команды группы из шести.

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Следующий матч сборная Украины проведет 8 сентября - против сборной Франции.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет проходит в Словении с 4 по 22 сентября.