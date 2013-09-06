Милевский будет играть в футбол на сирийской границе

Турецкий футбольный клуб "Газиантепспор" подписал контракт с экс-нападающим команды "Динамо" (Киев) Артемом Милевским.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Город Газиантеп, который представляет клуб, находится на турецко-сирийской границе.

В сообщении на сайте клуба говорится, что трехмесячные переговоры руководства клуба с игроком дали свои плоды - контракт подписан сроком на три года. Также сообщается, что игрок будет выступать в турецком клубе под 77-м номером.

Футболсит должен прибыть в аэропорт Газиантепа в субботу, 7 сентября, в 19.00.

Финансовые детали контракта не разглашаются.

Ранее со ссылкой на турецкие СМИ сообщалось, что Милевский за три года пребывания в Турции заработает 4 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, игрок, который провел почти 12 лет в киевском "Динамо", перестал попадать в основной состав команды в последние полгода. Руководство клуба обвиняло футболиста в многочисленных фактах нарушения режима. Накануне официальный сайт ФК "Динамо" опубликовал сообщение об увольнении игрока в связи с истечением срока контракта. Таким образом, в турецкий клуб Милевский перешел абсолютно бесплатно, на правах свободного агента.