Поветкин готовится к бою с Кличко за титул чемпиона мира с тремя спарринг-партнерами

Три спарринг-партнера помогают регулярному чемпиону WBA россиянину Александру Поветкину готовиться к октябрьскому бою в Москве с Владимиром Кличко.

Об этом сообщил тренер российского боксера Александр Зимин в интервью российскому агентству "Р-Спорт".

Зимин сказал: "Мы сейчас проводим спарринговый этап тренировочной работы Александра Поветкина перед боем с Владимиром Кличко. Нам помогают готовиться три спарринг-партнера, по своим габаритам схожие с будущим соперником - двое приехали из США и один из Румынии. В ближайшие дни должен подъехать еще один габаритный боксер, который также будет работать с нами".

Тренер отметил, что Поветкин "проводит уже десятираундовые спарринги".

"Тренировочная работа идет так, как мы и планировали ранее. И сейчас Саша вышел уже примерно на 60-70 процентов необходимой готовности перед боем", - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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