Результаты 6-го тура Лиги Чемпионов (расширенная)

Группа A. Олимпик - Ливерпуль 0:4 (Джеррард 4, Торрес 11, Куйт 48, Бабел 90+1), Порту - Бешикташ 2:0 (Лучо Гонсалес 44, Каурежма 62)

Ливерпуль, набрав 10 очков, не пустил Олимпик (7) в финальную стадию Лиги, но Порту (11) сберег для марсельцев участие в Кубке УЕФА, оставив Бешикташ с его 6 очками.

Группа B. Челси - Валенсия 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафинья 19, Кураньи 36 - Коне 23)

Одно очко ничего не изменило ни для лидера группы Челси (12), ни для аутсайдера - Валенсии (5), а Шальке взял свою судьбу в свои руки и с 8 очками прошел в финал, оставив Русенборгу (7) шанс попробовать себя в Кубке УЕФА.

Группа C. Реал - Лацио 3:1 (Баптиста 13, Рауль 15, Робиньо 36 - Пандев 80), Олимпиакос - Вердер 3:0 (Столтидис 12, 74, Ковачевич 70)

Оба лидера группы пополнили свои очки до 11, на третьем месте Вердер (6), без бонуса - Лацио (5).

Напомним, что 4 декабря были сыграны матчи группы D. Милан выиграл 1:0 у Селтика, а Шахтёр уступил Бенфике 1:2.

12 декабря играют (в скобках - набранные очки)

Группа E. Рейнджерс (7) - Лион (7), Барселона (11) - Штутгарт (3)

Группа F. Рома (10) - МЮ (15) , Спортинг (4) - Динамо (0)

Группа G. ПСВ (7) - Интер (12), Фенербахче (8) - ЦСКА (1)

Группа H. Арсенал (10) - Стяуа (1), Славия (5) - Севилья (12)