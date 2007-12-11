Результаты матчей 6-го тура Лиги Чемпионов

Челси и Валенсия так и не открыли счет

Завершились матчи 6-го тура Лиги Чемпионов Группа A. Олимпик - Ливерпуль 0:4 (Джеррард 4, Торрес 11, Куйт 48, Бабел 90+1), Порту - Бешикташ 2:0 (Лучо Гонсалес 44, Каурежма 62) Группа B. Челси - Валенсия 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафинья 19, Кураньи 36 - Коне 23) Группа C. Реал - Лацио 3:1 (Баптиста 13, Рауль 15, Робиньо 36 - Пандев 80), Олимпиакос - Вердер 3:0 (Столтидис 12, 74, Ковачевич 70) Напомним, что 4 декабря были сыграны матчи группы D. Милан выиграл 1:0 у Селтика, а Шахтёр уступил Бенфике 1:2.

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