Европейские амбиции «Донбасса»

Украинский клубный хоккей вышел на качественно новый уровень лишь год назад, до этого долгое время варясь в собственном соку. Только лидеры прошлых лет периодически выступали то в Восточно-европейской хоккейной лиге, то в Открытом чемпионате Белоруссии. И, как это бывает часто – первый блин вышел комом. Во всяком случае, так показалось руководству «Донбасса». Дебютант КХЛ не смог сходу пробиться в плей-офф, ограничившись регулярным чемпионатом и участием во второстепенном Кубке Надежд. А по окончании сезона команда подверглась своеобразному "капитальному ремонту". Начиная с самого верха.

Новый сезон для «Донбасса» начался фактически с окончанием прошлого. Еще весной, 14 мая, донецкий клуб возглавил новый тренер, российский специалист Андрей Назаров. Кстати, он же, спустя три месяца возглавил и национальную сборную Украины. По этому поводу президент хоккейного клуба Борис Колесников отметил, что как ведущая команда страны, «Донбасс» аккумулирует в себе лучших игроков Украины и в назначении Назарова в сборную нет ничего необычного. И было бы неожиданно, если бы сборную возглавлял кто-то другой.

Тренер-драчун

На данный момент молодой российский специалист (39 лет) более известен, как игрок. Родившийся в Челябинске хоккеист никогда не играл на профессиональном уровне за родной "Трактор", воспитанником чьей школы он и является. Первой его командой было московское "Динамо", а затем долгие годы карьеры в североамериканской НХЛ и возвращение на родину в связи с локаутом, из-за которого за океаном был отменен сезон 2004/05.

Но и тогда с "Трактором" не сложилось. Игрок предпочел куда более зажиточные магнитогорский "Металлург", в затем омский "Авангард". После локаута он ненадолго вернулся в НХЛ, но спустя год – в 2006-м – объявил о завершении карьеры. Любопытно, что все свои титулы Назаров завоевал в России, став чемпионом МХЛ в составе московского "Динамо" в 1993 году, а в 2005 году став обладателем уже несуществующего Кубка европейских чемпионов с "Авангардом".

В НХЛ его команды, мягко говоря, никогда не блистали и надеяться на личные призы, а тем более, на командные титулы по итогам регулярного чемпионата или Кубка Стэнли ему явно не приходилось. Отличался же он совсем в других номинациях. Прозвища "Русский медведь" и "Грязный Наззи" он заслужил, будучи одним из немногих "тафгаев" (драчунов, телохранителей лидеров команды) из России и других стран постсоветского пространства. В основном, в НХЛ из Европы приезжают "интеллектуалы", отлично оценивающие ситуацию на площадке, умеющие отдать острый пас и забить гол. Назаров же отлично проявил себя в том, что чаще удается именно американцам. 1409 минут штрафа за карьеру в НХЛ, а в некоторых сезонах – более 200 минут – это главное, чем он привлекал публику и зарабатывал себе на жизнь. Его же бомбардирские качества куда скромнее – 53 гола за 12 сезонов.

Специалисты уверены, что с назначением Назарова "Донбасс" серьезно изменится - и в стиле игры, и в тактике, и во многих других нюансах – что уже подтвердили предсезонные матчи. Главная "фишка" Назарова-тренера, как и игрока, - в шоу для болельщиков: драках, которые зачастую идут в ущерб результату. Если в челябинском "Тракторе", который стал первым тренерским опытом Назарова (2007-2010), игроки его команды больше думали о хоккее, то о подмосковном "Витязе" (2010-2012) этого нельзя сказать в принципе. Команда из Подольска была одной из самых ярких и запоминающихся благодаря канадским "тафгаям", специально приглашенным из-за океана в КХЛ.

Вот лишь некоторые из ярких событий того времени. 10 декабря 2010 года, «Витязь» начал матч с омским «Авангардом» дракой уже на шестой секунде. «Авангард», в котором из-за мордобоя были травмированы ведущие игроки, всё-таки выиграл этот матч. А 13 октября 2011 года во время матча между «Витязем» и минским «Динамо», за 7 секунд до конца игры, на льду произошла драка, после чего болельщики «Динамо» стали бросать бутылки, несколько раз попав в тренера «Витязя» Андрея Назарова. После чего главный тренер «Витязя» и ряд других игроков команды устроили драку уже с болельщиками минского клуба. Ситуацию удалось нормализовать только после вмешательства бойцов ОМОНа. Тренер получил два матча дисквалификации, а все игроки, принимавшие участие в потасовке с болельщиками, — один матч.

Впрочем, дисквалификация пыл Назарова не умерила. Уже в предсезонных матчах чемпионата 2013/14, в "Кубке Донбасса" игроки команды устроили несколько потасовок, на что тренер отреагировал в своем стиле: "У болельщиков должно быть шоу. А драки – часть хоккейного шоу". То, что бокс и хоккей разные вещи, драки - часть шоу в НХЛ, а здесь более приветствуется "умный хоккей", Назаров как-то не задумывается. Или не хочет об этом думать. Факт остается фактом: на смену мягкому интеллигентному Юлиусу Шупплеру, которому в прошлом сезоне и в голову не могло прийти дать игрокам указание устроить побоище, пришел тренер, проповедующий жесткую силовую игру. Возможно, публике в Донецке это даже понравится больше.

К плюсам Назарова стоит отнести то, что в "Тракторе" он показывал стабильно высокий результат. Некогда скромная команда, и по бюджету, и по турнирным задачам, регулярно выходила в плей-офф. Правда, так же регулярно оттуда выбывала в первом раунде. Но, на то есть свои веские причины. Ведь занимающие в турнирной таблице регулярного чемпионата 7-8 места коллективы уже на старте плей-офф неизбежно сталкиваются с лидерами, 1-2 местом. Для "Трактора" тех времен это был очень хороший результат. Это сейчас команда входит в новый сезон в статусе вице-чемпиона прошлого, финалиста Кубка Гагарина. Но там теперь совсем другая ситуация – и с финансами, и с составом. Наконец, в минувшем сезоне 2012/13 тренер дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина с еще одним достаточно скромным коллективом – череповецкой "Северсталью", преодолев с командой даже один раунд плей-офф.

На шестом году самостоятельной тренерской карьеры Назаров добился самого высокого результата и доказал, что может прогрессировать как тренер. И с этой точки зрения его приглашение в "Донбасс" вполне оправданно. Вот только, руководство украинского клуба весьма амбициозно. И, наверняка, смотреть будет, прежде всего, не на яркое шоу в исполнении драчунов, а на конечный результат в таблице.

Звездный набор

Серьезность намерений руководства подтверждается и цифрами. Зарплатная ведомость "Донбасса" в новом сезоне будет 11-й среди всех клубов КХЛ – 715,7 млн. рублей, или около 179 млн. гривен, или около 22,5 млн. долларов. Для сравнения, в прошлом сезоне "Донбасс" потратил на зарплаты игрокам 521,5 млн. рублей и был 12-м в лиге по этому показателю.

Существенно укрепилась команда и в игровом плане. Одной из главных звезд донецкого хоккея теперь станет Майк Лейтон. Экс-вратарь "Филадельфии" составил компанию одному из немногих украинцев в сильнейшей лиге мира Руслану Федотенко, который летом также перебрался из "Филадельфии" в "Донбасс". Впрочем, дружеские отношения были серьезно подкреплены финансовыми гарантиями для американца. Назаров уже обмолвился о том, что в Донецке игрок заработает за сезон порядка 1 млн. долларов. За Федотенко говорит не только статус игрока НХЛ, но и сухие цифры статистики - два выигранных в заокеанской карьере Кубка Стэнли. Еще двух игроков - Максима Якуценю и Геннадия Разина – новый тренер "Донбасса" присмотрел в своем родном "Тракторе". Финны Ансси Салмела и Теему Лайне переехали в Донецк соответственно, из омского "Авангарда" и минского "Динамо", а еще один новичок Олег Пиганович также перешел в "Донбасс" из "Авангарда". Наконец, в донецкий клуб перешел лучший игрок киевского "Беркута" Денис Петрухно. Представитель команды-победительницы регулярного чемпионата Украины прошлого сезона наверняка будет "обкатываться" Назаровым в матчах КХЛ с целью существенно усилить в новом сезоне сборную Украины. В то, что игрок усилит именно "Донбасс", верится с большим трудом. Все-таки чемпионат Украины и КХЛ – совершенно разные планеты.

Амбиции и шансы

Любопытно, что украинский клуб дебютировал в КХЛ ровно год назад – 6 сентября 2012 года. Сама же Лига была образована в 2008 году, когда хоккей в Украине скорее существовал, чем жил полной жизнью. Но вот, прошло четыре года, и донецкий клуб стал первым в Украине, заигравшим в КХЛ.

Уже в самом начале своего существования команда, собранная специально под КХЛ, заявила о своих серьезных амбициях. Раньше, до осени 2012 года, в первой команде клуба играли преимущественно хоккеисты из сборной Украины, которые боролись за титул чемпиона страны с киевскими "Соколом", "Беркутом" и "Компаньоном". Впрочем, уровень сборной Украины, выступающей то в третьем, то во втором дивизионе чемпионата мира, оставляет желать много лучшего. И осенью 2012 года некогда первая команда превратилась в "Донбасс-2", продолжавший выступать во внутреннем чемпионате. В основной же состав игроков набирали "с миру по нитке", привлекая перспективой играть в КХЛ и под личные гарантии нового тренера, известного словацкого специалиста Юлиуса Шупплера, имя которого в Европе хорошо на слуху.

И такая тактика оправдала себя сполна. Мастерство игроков, помноженное на опыт тренера, позволило игрокам выиграть первый же матч в новом для себя турнире (у словацкого "Слована" в Братиславе - 4:2), а затем на протяжении всего сезона балансировать на грани 8-9 места в Дивизионе "Запад". В итоге, команде не хватило одного-единственного очка, чтобы попасть в плей-офф Кубка Гагарина, компанию 16 сильнейших команд лиги, оспаривающих главный приз. Видимо, этого же очка не хватило и Юлиусу Шупплеру, чтобы сохранить пост главного тренера. Спустя пару недель по окончании регулярного чемпионата руководство клуба объявило о расторжении контракта с главным тренером. Не спасло словака даже то, что он со своей командой по ходу сезона выиграл единственный еврокубок, существующий в хоккее – Континентальный кубок. Пусть это не футбол, где к Лиге чемпионов и Лиге Европы всегда приковано повышенное внимание – в хоккее ведущие команды сосредотачиваются на чемпионатах, игнорируя еврокубки. Но, выиграв этот турнир, дончане формально стали лучшей командой Европы.

Разумеется, в новом сезоне Назарову предстоит сконцентрироваться исключительно на выступлениях в КХЛ. Благо, календарь игр национальных сборных и клубов разведен и пересекаться их интересы практически не будут. Кроме того, комплектация команды в межсезонье прошла на высоком уровне, а с финансированием проблем вроде бы нет. Так что, пенять на какие-то «потусторонние» факторы тренеру не придется.

Сдюжит ли? Специалисты, чьих прогнозов на старте сезона всегда в избытке, уверены, что "Донбасс" стал мощной единицей, способной не только бороться за место в плей-офф, но и за высокие места по итогам сезона – в самом плей-офф. Результаты предсезонных матчей говорят практически о том же. Команда выиграла "Кубок Донбасса", в рамках которого одержала две победы в трех матчах, а до этого, в контрольных матчах, по разу выиграла у московского "Динамо" и нижегородского "Торпедо", при этом проиграв тому же "Торпедо" и подмосковному "Атланту". Особенно в этом ряду выделяется матч с "Динамо" - действующей сильнейшей командой лиги, победителем сезона КХЛ 2012/13, которая уже выиграла первый трофей нового сезона - "Кубок Локомотива". Если результат контрольной игры с "Динамо" может быть и не так уж важен – ни для дончан, ни для москвичей – то сам тот факт, что команда может на равных бороться с сильнейшей в лиге, говорит о многом.

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Времени на раскачку у "Донбасса" в новом сезоне нет в принципе. Чемпионат начинается четырьмя домашними играми подряд. И уже через неделю мы будем приблизительно понимать, на что может рассчитывать донецкий клуб и его болельщики в сезона 2013/14. После сенсационного поражения в "Кубке Донбасса" от череповецкой "Северстали" (4:7), многие специалисты и сами игроки признавались, что недоумевают, как такое могло произойти. Проще говоря, были в шоке. Только Андрей Назаров сохранял показательное спокойствие: "Мне главное, чтобы команда не проиграла 6-го". Будем ждать побед...

Кирилл Стадниченко