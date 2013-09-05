Артем Милевский стал свободным агентом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

“Футбольный клуб “Динамо” (Киев) сообщает об увольнении 05.09.2013 спортсмена-профессионала Артема Милевского в связи с окончанием срока действия контракта”, - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент клуба Игорь Суркис говорил о том, что срок действия контракта игрока истекает 5 сентября.

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Учитывая тот факт, что игрок до сих пор не нашел себе новую команду (за основной состав "Динамо" он не играет уже полгода), футболист может подписать контракт с любым иным клубом на правах свободного агента. Без компенсации для киевского "Динамо".

На данный момент игрок близок к подписанию соглашения с турецким клубом "Газиантепспор".

Справка. Милевский – нападающий. В сезоне 2009/10 был капитаном «Динамо». В ноябре 2012 года главный тренер «Динамо» Олег Блохин перевел Милевского в дублирующий состав «Динамо».