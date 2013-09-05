Сборная Украины выиграла второй матч на Евробаскете

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла второй матч в рамках чемпионата Европы - у команды Израиля - 74:67.

Как передает корреспондент УНИАН, команда провела в Любляне матч второго тура первого группового этапа.

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Украинцы в самом начале игры создали себе преимущество в 6 очков, выиграв первую четверть со счетом 19:13. Во втором периоде подопечные американского специалиста Майка Фрателло увеличили свое первосходство еще на три очка (19:16) доведя его до "+9" - 38:29. После этого сборная Украины отдала инициативу гостям. В третьем периоде израильтяне сначала сократили разницу на два пункта (56:49), а в заключительной четверти начали настоящую погоню за соперником. Тем не менее, украинцы сумели удержать преимущество, сведя заключительную четверть вничью.

Лучшим игроком команды в этом матче стал Сергей Гладырь, набравший 17 очков.

Таким образом, после двух туров у сборной Украины стопроцентный результат - 2 победы - и отличные шансы на выход во второй групповой этап, куда попадают три лучшие команды группы из шести.

В пятницу, 6 сентября, сборная Украины проведет матч третьего тура с командой Германии.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.