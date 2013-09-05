Украинского метателя копья поймали на допинге
01:27, 05 сентября 2013Спорт
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Украинский метатель копья Роман Авраменко сдал положительный допинг-тест на чемпионате мира в Москве, где он занял пятое место
Допинг-проба "А" 25-летнего спортсмена оказалась положительной, проба "Б" еще не была протестирована. Авраменко временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщает sports.ru.
На чемпионате мира-2011 Авраменко занял шестое место, на чемпионате Европы-2010 был восьмым. Препарат, на который спортсмен сдал положительный тест, не сообщается.
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