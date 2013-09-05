Украинского метателя копья поймали на допинге

Допинг-проба "А" 25-летнего спортсмена оказалась положительной, проба "Б" еще не была протестирована. Авраменко временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщает sports.ru.

На чемпионате мира-2011 Авраменко занял шестое место, на чемпионате Европы-2010 был восьмым. Препарат, на который спортсмен сдал положительный тест, не сообщается.