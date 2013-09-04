Сборная Украины выиграла первый матч Евробаскета-2013 (видео)

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч в рамках чемпионата Европы у команды Бельгии – 58:57.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матчи турнира сборная Украины проводит в Любляне.

После относительно ровного первого периода (12:11 в пользу бельгийцев), соперник сумел создать себе комфортный перевес во второй 10-минутке – 24:15 и в сумме после половины игры 36:26. Впрочем, этот отрезок не стал решающим в матче.

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После перерыва украинцы бросились догонять соперника. И в третьем периоде сумели отыграть два балла (14:12). Настоящая погоня была устроена в заключительной четвертой четверти, когда за две минуты до конца игры счет был равным – 55:55. Правда, бельгийцы в следующей же атаке вернули себе преимущество. Но решающие три очка в этом матче набрал натурализованный американец в составе сборной Украины Пух Джеттер.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал Игорь Зайцев, набравший 16 очков.

Таким образом, сборная Украины выиграла первый матч группового турнира из пяти. Согласно регламенту соревнований, для продолжения борьбы на втором групповом этапе украинцам необходимо попасть в тройку сильнейших команд в первой группе.

5 сентября сборная Украины проведет игру с командой Израиля.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.

Победные очки сборной Украины