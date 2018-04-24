Украина на Евробаскете: новый шанс попасть в дюжину

Чемпионат Европы в Любляне и окрестностях станет 38-м по счету в истории турнира. Начиная с 1935 года, турнир регулярно проходит раз в два года. Исключение, по понятным причинам, составил период с 1939 по 1946 годы – вторая Мировая война.

Многие годы доминирующей силой в европейском баскетболе был Советский Союз. За все время проведения турниров сборная СССР выигрывала его 14 раз. Любопытно, что после распада страны в 1991 году, Россия лишь однажды сумела повторить успех страны, чьей правопреемницей она стала, в 2007-м. Тем не менее, в официальной таблице на сайте европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe), СССР и Россия отмечены слитно, на одной строчке – 15 золотых наград.

Хотя, к примеру, Югославию – с Сербией, Черногорией и Хорватией – развели по разным строкам таблицы, не став плюсовать достижения югославов никому. Справедливости ради, стоит отметить, что в отличие от того же футбола, где большую часть союзной сборной составляли игроки из Украины, в баскетбольной сборной доминировали россияне. И только литовцы могут поставить под сомнение тот факт, что 14 медалей союзной сборной отдали правопреемнице России, которая теперь в гордом одиночестве располагается на первом месте в сводной таблице всех чемпионатов. При этом лидерство команда будет удерживать еще долгие-долгие годы. Занимающая второе место Югославия (5 золотых наград) уже никогда не завоюет даже 6-ю медаль, а у остальных конкурентов – не больше трех титулов. В том числе и у Литвы – два золота до присоединения к СССР и одно в новейшей истории, в 2003 году.

К сожалению, все эти цифры очень заоблачны для сборной Украины. Хотя свой первый шанс команда получила одновременно с обретением независимости, более 20 лет назад. К чемпионату Европы 1993 года команда не прошла дополнительный отборочный турнир, и дебютировать на Евробаскете сумела лишь в 97-м. С тех пор команда пять раз участвовала в турнире сильнейших команд Старого света, но ни разу выше 13-го места не поднималась. Причем, ранее у команды были большие проблемы даже с тем, чтобы попасть в число участников Евробаскета – ведь к соревнованиям допускались только 16 лучших сборных. Но, начиная с турнира 2011 года, FIBA-Europe затеяла реформу, изменив регламент и расширив количество участников турнира до 24-х. И проблема с попаданием на чемпионат, похоже, была решена для Украины раз и навсегда. В 2011-м году команда приняла участие в соревнованиях в Литве (13-е место), в 2013-м будет играть в Словении, а через два года станет участником Евробаскета автоматически, даже без прохождения отборочного турнира: ЧЕ пройдет в Украине.

Расширение регламента привело и к существенному увеличению программы соревнований. Турнир продлится около трех недель. А вопрос, когда Евробаскет закончится для сборной Украины – один из самых интригующих на данный момент. На первом групповом этапе, в компании из шести соперников, украинской команде предстоит побороться за место в тройке сильнейших. И впервые за долгие годы такая перспектива вполне реальна. А ведь проход во второй этап турнира автоматически будет означать лучший результат для команды за всю историю. В любом случае, ниже 12-го места команда уже не опустится.

Уже в первый день соревнований подопечные Майка Фрателло сыграют один из ключевых матчей – с командой Бельгии. По мнению специалистов, победа в нем может открыть хорошие перспективы команде в борьбе за место в тройке, а поражение, фактически похоронить интригу. Еще один плюс для украинцев заключается в календаре игр группы. В последний день, если шансы на попадание в тройку еще будут сохраняться, команда проведет матч с явным аутсайдером шестерки – сборной Великобритании, которая в мировом баскетболе является приблизительно такой же грозной силой, как Кипр в футболе.

В любом случае, в группе А, в которую и попали украинцы, есть один явный фаворит - сборная Франции. Двукратные серебряные призеры Евробаскета (последний раз в 2011 году) когда-то были весьма посредственной командой, но в последнее время стали грозной силой в европейском и мировом масштабе. А золотых наград у Тони Паркера и Ко еще нет. И настрой на победу, как в каждом отдельно взятом матче, так и во всем турнире, у них будет запредельный. Второе место, скорее всего, займет крепкая и амбициозная Германия. А вот Израиль и Бельгия станут основными соперниками украинцев в борьбе за третье место. Разумеется, при условии что сами украинцы готовы к борьбе за "тройку". Прежде всего, психологически.

То, с какой тщательностью команда и тренерский штаб готовились к нынешнему турниру, подтверждает хотя бы тот факт, что состав был объявлен в последний момент, за сутки до начала стартового матча. При этом, главная звезда украинской команды образца-2013 Артур Дроздов, который был безусловным лидером в отборочном турнире к нынешнему Евробаскету, так и не смог оправиться от своих старых травм. О том, что игрок все-таки не поедет на Евробаскет также стало известно лишь накануне турнира. Отказ Дроздова, безусловно, сильнейший удар по команде.

Впрочем, главный тренер украинцев Майк Фрателло не склонен драматизировать ситуацию. Коуч подходит к этому вопросу с чисто американской прагматичностью: "Я считаю, что лидерами могут стать и Сергей Гладырь, и Слава Кравцов, и Дима Забирченко, который в сборной уже много лет. Все они достаточно опытные игроки. Да, год назад у нас был Артур, сейчас, к сожалению, его с нами нет. Но у нас есть другие опытные игроки. Да, это не ветераны, которым уже по 35 лет, как в других командах, но в этом коллективе они имеют больше опыта и им нужно быть впереди и помочь команде на Евробаскете. Мы рассчитываем на глубину нашего состава. У нас, в отличие от соперников, нет звезд, которые в каждой игре будут набирать по 25 очков, но у нас есть ребята, которые могут забросить по 20-22 балла, и ничего страшного нет в том, что в следующей игре это будет не он, а кто-то из его партнеров. Нам нужно сделать акцент на командный баскетбол. Если вспомнить прошлый год, то у нас не было бомбардиров, которые набирали по 20 очков, зато у нас было 3-4 игрока, у которых было по 12, 10, 8 очков и так далее. При этом мы демонстрировали отличную игру в защите. Игроки должны быть единым коллективом, монолитом".

Возможно, кому-то покажется, что американец говорит банальные вещи. Тем не менее, к специалисту с таким опытом за плечами, стоит прислушаться. Майк Фрателло 20 лет тренировал команды сильнейшей клубной баскетбольной лиги мира – североамериканской НБА. За эти годы он поработал в четырех клубах, а больше всего его имя в Америке ассоциируется с "Атлантой Хоукс". Именно в этом клубе в своей заокеанской карьере выступал и самый успешный игрок в истории украинского баскетбола, олимпийский чемпион Сеула-88, а ныне президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков. И уж кто, как не Фрателло, разбирается в подготовке команды к крупному турниру. Пусть и столь скоротечному, по сравнению, с сезоном в НБА, как Евробаскет.

Свою тренерскую карьеру в НБА Фрателло завершил в 2006 году, а спустя пять лет, поступило приглашение от бывшего подопечного. Евробаскет-2013 станет уже вторым для Фрателло в украинской команде. Но если 2 года назад он приехал буквально "с корабля на бал", приняв команду за считанные месяцы до начала турнира, то за последние два года у него была масса времени и возможностей узнать команду изнутри. О том, как он воспользовался этой возможностью, мы сможем судить именно в Любляне. Сборная Украины все свои матчи группового турнира проводит в столице Евробаскета, но не на главной арене, где 22 сентября состоится финал.

Вместе с тем, новый тренер крайне осторожен в оценках. Фрателло в принципе не говорит о конкретных местах, которые могла бы занять команда. Хотя, поверить в то, что специалист с таким именем просто отбывает номер ради зарплаты, также очень трудно. По всей видимости, суеверия взяли верх над присущей американцам открытостью в отношениях с прессой и болельщиками: "Наша цель – побеждать, ради этого мы проводим столько времени вместе, ради этого мы работаем, тренируемся все эти дни. Для украинского баскетбола это необходимый процесс взросления. Мы стремимся к уровню сильных команд, какими стали испанцы, греки, сербы, в последние годы Черногория очень хорошо прогрессирует, Турция, та же Словения. Это команды отличного уровня, которые создавались годами, шаг за шагом, не на протяжении одного-двух лет. Команды, которые теперь держатся на стабильно высоком уровне. Я хотел бы, чтобы мы тоже продолжали расти, чтобы мы добавляли, чтобы нас считали крепкой командой, чтобы мы боролись в каждой игре и добывали себе имя среди других команд".

Философия тренера вполне объяснима. На данный момент объективно у нашей сборной нет ресурсов для того, чтобы "выстрелить". Уже само по себе попадание во второй групповой этап станет большим прорывом для команды. А говорить даже о выходе в плей-офф - восьмерку сильнейших - сейчас просто не имеет смысла. Чудес не бывает. Но вот стараться год за годом прибавлять, постепенно идти вперед - вполне реально. 10-е место юношеской сборной (до 16 лет) на чемпионате, прошедшем в августе в Киеве, показывает, что условия для роста есть. А второе место Святослава Михайлюка в списке лучших бомбардиров турнира говорит о том, что иногда украинский баскетбол силен не только командной игрой, но и яркими личностями.

Касательно же конкретного результата, на конкретно взятом турнире, то здесь больше говорят сами игроки, стремящиеся попасть во второй групповой турнир. Максим Пустозвонов категоричен: "Я и вся наша команда будем стараться, прежде всего, выйти из группы, а потом уже – пройти как можно дальше. Убежден, что все игроки приложат максимум усилий, чтобы выйти из группы. У нас ровная команда, в которой каждый может взять инициативу на себя, каждый может забросить мяч в корзину. Для меня лично это второй Евробаскет. На первом было некоторое волнение, сейчас уже знаю, что к чему. У нас восемь тренеров, каждый из них подходит на тренировках, что-то объясняет. Мы всегда остаемся после тренировки, отрабатываем то, что хуже удается".

Как видно из этих слов, если в чем-то Фрателло сейчас и не дорабатывает, то уж точно не в психологическом настрое своих подопечных на игру. Что подтверждают и другие игроки команды.

Александр Липовый отмечает: "Разумеется, мы чувствуем ответственность, у нас равные соперники, мы должны выходить из группы. Поэтому мы должны настраиваться на каждый матч, как на последний. Уверен, что каждый из игроков сделает все возможное ради этого. Например, перед одной из тренировок мы анализировали поединок со сборной России. Почему мы удачно начали игру, а завершили плохо? Дело в плохой концентрации россиян в начале поединка и в нашей, когда соперники начали плотно играть в защите. Есть некоторые недостатки, которые мы пытаемся устранить. Для нас сейчас важен каждый день. Мы видели контрольные матчи сборной Бельгии, она побеждала таких сильных соперников, как команды Италии и Израиля, а в последнем матче бельгийцы выиграли у чехов. У них есть уверенность, они хорошо ведут мяч по площадке. Мы должны особенно настроиться на эту игру, так как она первая и решающая. Мы должны выходить на площадку и биться. Тогда, уверен, все будет хорошо".

В ближайшие шесть дней (пять матчей команда проводит с одним выходным - между третьим и четвертым) сборной Украины предстоит переписать собственную историю. Для этого есть практически все. Опытнейшая команда тренеров-профессионалов, во главе с коучем из заоблачной для нас НБА, ровный добротный состав из весьма амбициозных спортсменов, наконец, удачная жеребьевка собравшая в группу с украинцами вполне проходимых соперников.

Стоит попробовать.

...Через два года Украине предстоит свой Евробаскет. И для того, чтобы он стал действительно "своим", команде необходимо сделать существенный шаг вперед уже сейчас, в Словении. Когда-то команду Словении никто не воспринимал всерьез, и она была заведомым аутсайдером любого турнира. Сейчас о ней говорят с уважением многие, в том числе и тренер из НБА Фрателло. И будет вполне логично, если через два года европейские звезды приедут не в какую-нибудь отсталую по баскетбольным меркам страну, волею судьбы получившую право проводить столь крупный турнир, а туда где баскетбол не только любят, но и умеют в него играть.

Кирилл Стадниченко