На Yalta Rally Fest-2013 уже заявились 65 экипажей

На этап Кубка Европы по ралли и самую престижную гонку в Украине WOG Yalta Rally Fest-2013 уже подали заявки 65 экипажей, большинство из которых - зарубежные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на презентации соревнования организатор гонки Евгений Червоненко.

"Могу официально сообщить, что 9-е Ялтинское ралли в 2013 году состоится. В этом году были большие проблемы, но все разрешилось. Благодаря Федерации автоспорта Украины гонка состоится. Более того, она пройдет на высоком организационном уровне, несмотря на то, что в этом году она организовывалась в предельно сжатые сроки", - сказал Червоненко.

Для организаторов главной целью нынешней гонки Червоненко объявил получение нового коэффициента сложности.

"Сейчас мы хотим, чтобы Ялта-Ралли получила коэффициент 20. Если гонка пройдет на самом высоком уровне, то получит. И тогда станет пятым в Европе ралли, который имеет такой коэффициент. Тогда мы сможем претендовать и на проведение в Ялте этапа чемпионата мира или Европы. Ранее, если помните, существовал так называемый "второй чемпионат мира" - IRC, потому что более престижным считается WRC. Сейчас IRC не существует. Есть чемпионат Европы, мира и Кубок Европы. Мы выбрали третий по значимости - Кубок Европы. Почему? Те деньги, которые нам предложили внести за то, чтобы получить статут чемпионата Европы, я считаю чрезмерно завышенными, абсолютно неразумной тратой средств. Поэтому мы остановились на Кубке Европы. Но даже в этих рамках мы сделаем все, чтобы получить коэффициент 20. И, я уверен, мы этого добьемся", - подчеркнул Червоненко.

Говоря о спортивной составляющей проекта, организатор гонки отметил: "К нам уже точно приедут 65 экипажей. Они официально заявились на гонку. Но это не предел. Я сегодня улетаю на соревнования в Болгарию, где постараюсь убедить принять участие в соревнованиях других гонщиков. Проблема в том, что в середине сентября, когда в Ялте лучшее время года - бархатный сезон, практически одновременно с нами проходит еще три ралли высочайшего класса, - этап чемпионата мира в Австралии, этап чемпионата Европы и этап Кубка Европы, который, в отличие от нашей гонки, уже имеет коэффициент 20.

Кроме того, мы находимся относительно далеко от центра европейских гонок. В общем, сюда и ехать накладно, и толку в смысле рейтинговых очков маловато. Но мы стараемся повышать рейтинг соревнований. В частности, в ялтинской гонке будет участвовать сильнейший на данный момент экипаж всего цикла соревнований, лидер общего зачета Кубка Европы в составе Александр Салюк-младший и Ваш покорный слуга Евгений Червоненко. В этом году мы - украинские гонщики - выступаем в составе казахстанской команды Astana Europian Rally Team. Также приедут наши основные конкуренты в общем зачете из Болгарии".

Также Червоненко напомнил, что в 2011 году Ялта-Ралли была признана главным спортивным событием года в Украине, опередив по рейтингу даже открытие двух арен к Евро-2012: НСК "Олимпийский" и "Донбасс Арена".

Кроме того, Червоненко сообщил, что в этом году ралли называется Кубок Президента.

«Мы пригласили на нее всех президентов Украины, включая действующего Виктора Федоровича Януковича и президента Федерации автоспорта Украины Виктора Викторовича Януковича. Кроме того, как представитель казахстанской команды, я лично приглашу Нурсултана Назарбаева. Возможно, приедет и экс-президент Польши Александр Квасневский. На церемонии открытия будет заложена символическая "Аллея Президентов", по аналогии с "Аллеей спортсменов", где ежегодно оставляют свои отпечатки рук лучшие гонщики, победители соревнований. Что касается развлекательной программы, то должны приехать Григорий Лепс, Борис Моисеев, Ирина Билык, самая знаменитая казахстанская группа "А-Студио"... В общем, будет на что посмотреть», - сообщил Червоненко.

WOG Yalta Rally Fest-3013 состоится в Ялте с 13 по 15 сентября. Это будет 5-й этап Чемпионата Украины и 15-й этап чемпионата ERC.

Лидером Кубка Европы на данный момент является украинский экипаж Александр Салюк-младший и Червоненко (команда Astana European Rally Team).

Также Червоненко известен тем, что в 1991 году стал последним чемпионом СССР в экипаже с Александром Салюком.

Yalta Rally - самая престижная украинская гонка, которая проводится с 2005 года.