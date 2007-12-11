Суркис подарит школам полмиллиона мячей

Федерация футбола Украины в течение трех лет передаст в школы 500 тыс. мячей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, выступая на открытии семинара «Перспективы развития школьного футбола».

Он напомнил, что исходя из первоочередной необходимости в обеспечении футбольными мячами, с 2001 по 2005 годы ФФУ передала школам 800 тысяч мячей.

“Тем не менее, дефицит мячей остается большим, поэтому Федерация футбола приняла решение о приобретении на протяжении ближайших лет еще полмиллиона мячей для школ, и эта работа будет реализовываться уже с начала 2008 года. Надеемся, что это будет мощным импульсом для дальнейшего развития школьного футбола», - сказал Г.СУРКИС.