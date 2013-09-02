Надаль сыграет в Кубке Дэвиса против сборной Украины - СМИ

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет за свою сборную в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины, который состоится в Мадриде 13-15 сентября.

По информации испанской газеты Marca, капитан команды Алекс Корретха вызвал на матч Надаля, Томми Робредо, Фернандо Вердаско и Марка Лопеса.

Отметим, что для Надаля это будет первый за два года матч в составе национальной сборной. В последний раз испанец играл в финале Кубка Дэвиса 2011 года против сборной Аргентины.

Официального подтверждения этой информации нет ни на сайте Федерации тенниса Испании, ни на сайте Надаля.

Как сообщал УНИАН, в первом раунде Кубка Дэвиса-2013 в Мировой группе испанцы со счётом 2:3 проиграли команде Канады, а Украина в финальном матче Первой группы Евро-Афртиканской зоны (второй по значимости дивизион Кубка Дэвиса) обыграла Швецию - 3:2.﻿