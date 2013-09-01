"Динамо" и "Днепр" сыграли вничью

На столичном НСК "Олимпийский" завершился центральный матч дня в украинской футбольной Премьер-лиге, между "Динамо" и "Днепром", который закончился вничью - 1:1.

Голы в этой игре забивали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко.

В других матчах сегодняшнего дня зафиксированы такие результаты: "Заря" - "Арсенал" - 4:0, "Волынь" - "Металлург" (Донецк) - 1:0, "Черноморец" - "Ильичевец" - 1:0.

Таким образом, после 8 тура лидирует "Металлист", у которого 20 очков, у "Шахтера" - 19 баллов, "Днепра" и "Черноморца" - по 17, "Ворсклы" - 15 и "Динамо" - 14.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Днепр". Предлагаем ее Вашему вниманию.

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В Киеве проходит матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с участием киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра". Это один из двух центральных матчей в рамках этого тура.

На столичном НСК "Олимпийский" встречаются команды, которые в прошлом сезоне заняли третье и четвертое место в итоговой таблице национального чемпионата и представляют Украину в еврокубках - Лиге Европы. Сейчас киевляне и днепропетровцы также отстают от харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера". Вместе с тем, накануне, в центральном матче тура, "Шахтер" и "Металлист" сыграли вничью, потеряв по два очка. И теперь у "Динамо" и "Днепра" есть шанс сократить разницу в очках.

Фаворитом этой игры является киевское "Динамо", ставки на победу которого букмекерские конторы в среднем принимают из рассчета 1,8 к 1. На ничью букмекеры ставят с коэффициентом 3,7 к 1, победу "Днепра" - 4,2 к 1.

Добрый день! Начинаем онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: 35. Коваль Максим, 5. Вукоевич Огнен, 6. Драгович Александар, 7. Ленс Жермейн, 10. Ярмоленко Андрей, 20. Гусев Олег - к, 25. Аруна Лукман, 33. Тремулинас Бенуа, 34. Хачериди Евгений, 85. Мбокани Дьемерси, 90. Беланда Юнес. Запасные: 72. Рудько Артур, 4. Велозу Мигел, 9. Безус Роман, 11. Идейе Браун, 16. Сидорчук Сергей, 24. Вида Домагой, 27. Макаренко Евгений. Главный тренер: Блохин Олег.

«Днепр»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 5. Мандзюк Виталий, 6. Канкава Джаба, 10. Коноплянка Евгений, 11. Селезнев Евгений, 14. Чеберячко Евгений, 17. Стринич Иван, 18. Зозуля Роман, 29. Ротань Руслан - к, 99. Матеус. Запасные: 91. Варцаба Игорь, 2. Влад Александру, 4. Кравченко Сергей, 8. Джулиано, 9. Калинич Никола, 20. Гама Бруно, 23. Дуглас. Главный тренер: Рамос Хуанде.

Арбитр игры: Анатолий Абдула (Харьков)

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. "Динамо" начинает без расскачки. Атака завершается угловым в исполнении Ярмоленко. Защитники "Днепра" отбились.

4. После первой атаки киевлян гости сбили темп. Мяч, в основном, в центре поля. Никто не рискует.

5. Накануне играли молодежные составы команд, "Динамо" выиграло со счетом 4:2.

6. "Днепр" пытается атаковать, но защитники киевлян блокируют атаки на начальной стадии. Мяч даже не доходит до штрафной.

7. Матеус нанес первый удар по воротам Коваля. Вратарь легко забрал мяч.

9. "Олимпийский", мягко говоря, не заполнен до отказа. Впрочем, и вчера на "Донбасс-Арене" были свободные места. В обоих случаях это удивительно.

10. Коноплянка опасно пробил со штрафного и Коваль не сразу поймал мяч.

12. Серия ошибок и взаимной грубости в центре поля. Абдула дает играть.

14. Атака "Динамо" заканчивается потерей мяча и нарушением Ленса.

15. Команды пока избрали выжидательную позицию. По-настоящему опасных атак нет.

16. Угловой в исполнении "Динамо". Бойко легко отбивает мяч.

18. Неожиданно пробил с дальней дистанции Селезнев - выше ворот.

20. Аруна опасно пробил по воротам с дальней дистанции, Бойко с трудом отбил мяч.

21. Пока равная игра. Хотя заметно, что киевляне мотивированы и играют намного лучше обычного в этом сезоне. Но этого не достаточно.

23. ГОЛ ЗАБИЛ "ДНЕПР"!

23. Роман Зозуля головой точно пробил в ворота после подачи со штрафного.

24. Тут же Аруна опасно бьет - мимо.

25. Днепропетровцы прессингуют соперников на их половине поля. "Динамо" пока не может начать полноценную атаку.

27. "Днепр" попытался провести атаку малыми силами, защитники "Динамо" начеку.

28. Ротань опасно подавал штрафной, но кто-то из его партнеров сфолил в чужой штрафной.

31. После гола резко возросли скорости с обеих сторон. Но по-настоящему опасных моментов мало.

33. Затяжная атака "Динамо" заканчивается ударом Ярмоленко с дальней дистанции - мимо ворот.

35. Опасный штрафной в исполнении "Днепра", Ярмоленко выбил мяч на угловой.

36. После подачи углового Зозуля опасно пробил головой - мяч пролетел рядом со штангой.

38. Ротань поавал штрафной - мяч забрал Коваль.

40. Беланада не реализовал опаснейший момент, пробив с убойной позиции рядом со штангой!!!!!

41. У "Динамо" был первый стопроцентный момент. Такие надо реализовывать. Соперник потом может не простить.

42. "Днепр" действует по принципу - не забивают тебе, не забиваешь и ты. Зозуля не реализовал отличный момент.

45. Гусев подавал потенциально опасный штрафной. Защитники гостей выбили мяч.

45. А Мандзюк в том эпизоде, кажется, получил серьезную травму.

45+1. Арбитр добавил 2 минуты.

45+1. Мандзюк вернулся на поле.

45+2. Опасно бил с дальней дистанции Коноплянка - мимо ворот.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм получился сумбурным. И, вместе с тем, равным по игре и количеству моментов. "Динамо" могло сравнять счет и, можно сказать, команде просто не повезло. С другой стороны, это невезение может боком вылезти для команды Блохина, которая уже слишком много очков потеряла на старте. Много, как для команды, ведущей борьбу за место в группе лидеров. Условная победа "Днепра" поможет команде вплотную приблизиться к "Металлисту" и "Шахтеру". А вот киевляне будут отброшены далеко назад. Блохину в перерыве нужно призвать весь свой тренерский опыт, мастерство игроков и фарт. Без него - никуда.

46. НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

46. "Динамо" сразу идет вперед. Навес Драговича на Мбокани, удар последнего получился слабым и легким для вратаря.

48. Затяжная атака "Днепра" - очень неточный удар Селезнева. Игрок тут же поднял руку извиняясь перед партнерами.

49. Аруна опасно бил по воротам - мяч летит рядом со штангой.

50. Первая замена "Динамо": Безус выходит вместе Беланды.

51. Грубый фол Селезнева - желтая карточка нападающему "Днепра".

54. Второе подряд грубое нарушение игроков "Днепра" в центре поля. На сей раз предупреждение получил Канкава.

56. "Динамо" провело быструю атаку, завершившуюся ударом Вукоевича - угловой.

57. Ярмоленко подал угловой - вратарь Бойко легко забрал мяч.

57. Замена в "Днепре" - Калинич выходит вместо Селезнева.

59. Безус отдавал острый пас в штрафную "Днепра" - Бойко вновь на высоте.

61. Ротань подавал штрафной, но здесь хладнокровно сыграл, в свою очередь, Коваль.

63. Гусев прошел по флангу, но Канкава выбил мяч на угловой.

64. Бойко в очередной раз нейтрализовал опасность после подачи углового.

65. ГОЛ ЗАБИВАЕТ "ДИНАМО"

65. Андрей Ярмоленко ударом с 11 метров хладнокровно реализовал второй в этой игре стопроцентный момент "Динамо".

67. Киевляне вновь идут вперед. Им очень нужна победа. Безус пробил мимо ворот.

68. Аруна перехватил мяч и пробил с 20-ти метров - выше ворот.

70. Бойко нейтрализовывая очередной опасный момент возле своих ворот едва не получил серьезную травму.

72. "Днепр" пытается наладить контроль над мячем и сбить темп игры.

74. Гости попытались провести атаку, но киевляне явно поймали кураж. Удачно играют и в атаке, и в обороне.

76. Мбокани пробивал с убойной дистанции - сэйв Бойко!!!!!

77. Затяжную атаку "Динамо" завершил корявым ударом Драгович.

77. "Днепр" уходит в котратаку, которую грубо прервал Аруна - желтая карточка.

79. Очередной угловой от "Динамо": и вновь Бойко нейтрализует опасный момент. В который раз.

80. Одна из редких в последнее время опасных атак "Днепра" - Зозуля пробил мимо ворот.

82. Бойко получает желтую карточку за задержку игры. Неужели "Днепр" согласен на ничью?

83. Замена в "Днепре" - Зозулю меняет Дуглас.

85. Ярмоленко упал на линии штрафной, но судья не увидел нарушения правил. Очень спорная ситуация.

86. Ярмоленко подает угловой, Мазур отбивает - угловой.

87. Бойко снова удачно играет на выходе при подаче углового.

88. Ленс подал угловой и Бойко впервые грубо ошибся. Выручили защитники, выбившие мяч с линии ворот.

89. В ответной атаке Коноплянка опасно выходил на ворота "Динамо" - Коваль сыграл надежно.

90. Замена в "Днепре" - Гана выходит вместо Коноплянки.

90+1. Судья добавил 3 минуты.

90+3. Опасный штрафной бьет "Динамо".

90+3. Защитники "Днепра" выбивают мяч.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.