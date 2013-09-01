Украинские гимнастки завоевали бронзу в последний день чемпионата мира

В Киеве завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где в групповых соревнованиях сборная Украины завоевала третье место в упражнении с 10 парами булав.

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинки оказались третьими в восьмерке ведущих команд мира.

За свое упражнение сборная Украины получила 17,208 балла. Первое и второе место заняли, соответственно, испанки и итальянки.

Таким образом, сборная Украины заняла второе место в итоговой таблице командного зачета. На счету спортсменок 5 наград - 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

Турнир в Киеве с большим отрывом выиграла команда России (6-2-2), третье место у Белоруссии (1-1-3).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Киеве с 27 августа по 1 сентября.