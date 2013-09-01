УНИАН проведет онлайн трансляцию матча "Динамо" - "Днепр"

Сегодня в Киеве состоится матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с участием киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра". Это будет один из двух центральных матчей в рамках этого тура.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" встречаются команды, которые в прошлом сезоне заняли третье и четвертое место в итоговой таблице национального чемпионата и представляют Украину в еврокубках - Лиге Европы. Сейчас киевляне и днепропетровцы также отстают от харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера". Вместе с тем, накануне, в центральном матче тура, "Шахтер" и "Металлист" сыграли вничью, потеряв по два очка. И теперь у "Динамо" и "Днепра" есть шанс сократить разницу в очках.

Фаворитом этой игры является киевское "Динамо", ставки на победу которого букмекерские конторы в среднем принимают из рассчета 1,8 к 1. На ничью букмекеры ставят с коэффициентом 3,7 к 1, победу "Днепра" - 4,2 к 1.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча. Игра начнется в 19.30.