В Донецке завершился центральный матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Шахтер" и "Металлист" сыграли вничью - 1:1.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Донецке получилась равной, с обоюдоострой, качественной игрой и множеством моментов, особенно в концовке.

Голы в этом матче забивали Тарас Степаненко ("Шахтер") и Марко Девич ("Металлист").

Таким образом, "Металлист" сохранил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. У харьковчан теперь на счету 20 очков, у горняков - 19.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры. Предлагаем ее Вашему вниманию.

Сегодня в Донецке проходит центальный матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором встречаются "Шахтер" и харьковский "Металлист".

В этой игре сошлись две лучшие команды по итогам чемпионата сезона 2012/13, также лидирующие в новом сезоне 2013/14. С одной лишь разницей, что сейчас первое место в таблице занимает не "Шахтер", а "Металлист", опережающий конкурента на 1 очко.

Обе команды в нынешнем сезоне должны были представлять Украину в Лиге чемпионов. Но, из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, признавшего матч "Карпаты" - "Металлист", сыгранный в 2008 году, договорным, УЕФА дисквалифицировала харьковчан из еврокубков сроком на один год. Между тем, команда сумела сыграть два матча отборочного раунда ЛЧ, уверенно обыграв греческий ПАОК.

Фаворитом в этом матче считается действующий чемпион страны "Шахтер", ставки на победу которого букмекеры принимают из рассчета 1,6 к 1. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 4 к 1, на победу "Металлиста" - 4,8 к 1.

Добрый вечер! Начинаем онлайн-трансляцию

Появились стартовые составы команд.

Состав "Шахтера": 32. Каниболоцкий, 33. Срна (к), 38. Кривцов, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 24. Гречишкин, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано. Запасные: 30. Пятов, 4. Воловик, 95. Соболь, 8. Фред, 17. Фернандо, 11. Эдуардо, 10. Бернард.

Состав "Металлиста": 81. Дишленкович, 3. Вильягра, 30. Папа, 13. Родриго Моледо, 20. Марсио Азеведо, 15. Гомес, 32. Красноперов, 8. Эдмар, 11. Хосе Соса (к), 23. Бланко, 33. Девич. Запасные: 29. Горяинов, 5. Шелаев, 10. Клейтон Хавьер, 77. Ксенз, 7. Диего Соуза, 4. Березовчук, 17. Пшеничных.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. В отличие от Киева в Донецке ни намека на дождь и как всегда идеальный газон. Все условия для футбола.

2. Ошибка Сосы после розыгырша углового едва не привела к голу в ворота "Металлиста".

4. "Шахтер" продолжает контролировать мяч. Неточный пас Гречишкина на Косту. Но, все равно, чувствуется, что "Металлист" попал под "горячую руку" соперника, проигравшего неделю назад "Днепру".

5. Игрок "Металлиста" Вильягра отдал пас прямо на ногу сопернику, еще один опаснейший момент, но уверенно играет вратарь Дишленкович.

8. Пока "Шахтеру" явно не хватает точного острого паса в атаке. Команда постоянно владеет мячом, но без атак.

10. Первая опасная атака "Металлиста" и первый же спорный момент по судейству. Девич требует пенальти в ворота горняков. Судья Арановский неумолим.

13. Девич вновь возмущен решением арбитра, но, похоже, игрок упустил мяч за линию ворот.

14. Шахтер" попытался провести контратаку но Коста не сумел сделать точный острый пас на Срну.

16. После хорошо разыгранной комбинации "Шахтера" удар Тайсона слишком неточный.

18. Пауза в матче. Срна и Азеведо получили травмы, но не очень серьезные. Оба продолжат играть.

19. Тейшейра хотел обыграть всех защитников "Металлиста", но на четвертом потерял мяч. Пока практически нет реальных голевых моментов в игре.

20. Хромающего Азеведо меняет Пшеничных. Серьезная потеря для харьковчан.

21. Первая желтая карточка в игре. Соса грубо сыграл против Кривцова.

23. Удар Срны с дальней дистанции после подачи углового - Срна безупречен.

25. Опаснейший удар Тейшеры отбил вратарь. Похоже, Дишленкович поймал кураж.

26. Вторая желтая карточка - теперь игроку "Шахтера". Кривцов сыграл в мяч, но судья посчитал что игрок сбил Девича.

29. Затяжная атака "Шахтера", но защитники "Металлиста" начеку.

31. Гречишкин заблокировал опасный навес Сосы - угловой.

33. "Металлист" вновь перехватил инициативу, но пока без особо острых моментов.

35. Тайсона сбили вблизи штрафной "Металлиста". Опасный штрафной.

36. Ракицкий бьет штрафной и попадает в "стенку".

38. Еще одна затяжная и безрезультатная атака "Шахтера".

40. Опасный навес "Шахтера", но Адриано нейтрализовал защитник.

42. Тейшейра не догнал мяч, уходивший за линию ворот. Очередной потенциально опасный момент.

43. В ответной атаке Соса едва не открыл счет, защитники заблокировали его удар.

45. Опасная подача углового, ошибся Каниболоцкий, но игроки "Металлиста" не использовали момент.

45+1. Судья добавил к первому тайму 3 минуты.

45+2. Угловой подавал Соса, но защитники "Шахтера" выбили мяч.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм прошел в равной, динамочной и достаточно качественной игре. Минимум опасных моментов свидетельствует о хорошей защите обеих команд. "Шахтер" пока не имеет преимущества, хотя вышел на игру намного более настроенным и мотивированным, чем неделю назад, в матче с "Днепром". Команда явно хочет реабилитироваться за тот досадный проигрыш, но соперник не менее достоин победы. Посему, ничья - пока абсолютно справедливый результат.

Тем временем, в 8-м туре Премьер-лиги вчера и сегодня уже состоялись два матча. Симферопольская "Таврия" вчера дома обыграла запорожский "Металлург" - 3:1, набрав первые три очка в новом сезоне. А ужгородская "Говерла" сегодня на своем поле проиграла полтавской "Ворскле" - 1:2. Сейчас идет третий матч тура, а поздно вечером, в 21.30 начнется игра "Севастополь" - "Карпаты" (Львов).

Завтра пройдут еще четыре матча. Венчает тур игра "Динамо" - "Днепр", второй супер-матч уик-энда. Разумеется, УНИАН проведет онлайн этой игры.

46. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

47. "Шахтер" сразу бросился в атаку, но потерял мяч.

49. Много мелких фолов. Команды перестраховываются от опасных контратак друг друга.

50. Срна отдал пас под удар Гречишкину - удар намного выше ворот.

53. Тайсон опасно пробивает из-за пределов штрафной - мимо ворот.

55. Срна подавал угловой, Тайсон опять пробил чуть мимо ворот.

57. Опасная атака "Металлиста", удар Сосы парировал Каниболоцкий.

58. Тут же опасный ответ "Шахтера", но защитники харьковчан перехватили мяч.

59. Замена в "Шахтере". Гречишкина меняет Фред. Мистер усиливает атаку.

59. Фред, едва выйдя на поле, тут же заработал штрафной.

60. ГОЛ!

60. Тарас Степаненко замкнул подачу со штрафного, дончане выходят вперед.

61. Замена в "Металлисте" - Соуза выходит вместо Гомеса.

62. "Шахтер" продолжает опасно атаковать. Папа Гуйе выбил пяткой мяч на угловой.

64. "Металлист" провел опасную контратаку. "Шахтер" выстоял, но пострадал вратарь команды Каниболоцкий.

66. Харьковчане продолжают атаковать, но горняки защищаются ввосьмером.

68. Ответ горняков - Дишленкович забирает мяч в руки.

69. Вильягра ошибся в центре поля, но Тайсон, в свою очередь, также не сумел отдать точный пас.

70. В ответной атаке Девич обыграл двух защитников - угловой.

71. Замена в "Шахтере". Бернард выходит вместо Косты. Дебют звездного новичка команды.

73. Трехходовка дончан Фред - Срна - Тайсон завершается неточным навесом в штрафную. Дишленкович забирает мяч.

75. Замена в "Металлисте". Хавьер вместо Красноперова.

77. ГОЛ

77. Соса подал в штрафную и Марко Девич отличным ударом головой сравнял счет - 1:1.

79. Дааа. "Шахтер" может потерять очки во второй игре подряд. Хоть и с прямыми конкурентами, но все равно...

80. Судья Арановский успокаивает тренеров "Металлиста". Те требуют пенальти за нарушение, по их мнению, на Сосе. Спорный момент.

82. "Шахтер" вновь идет в атаку. И вновь Тайсон не может отдать острый точный пас на партнера.

83. "Металлист" не отстает. Девич опасно атакует - угловой.

84. Каниболоцкий спасет "Шахтер" после удара в упор от Эдмара.

86. Кривцов в ответ бьет в упор по воротам харьковчан. И в этом эпизоде вратарь на высоте.

87. Мяч практически не задерживается в центре поля. Опасные атаки - обоюдны. Выиграть хотят и те, и другие.

88. Не получился удар у Бланко - чуть выше ворот. "Металлист" даже больше владеет инициативой.

89. Замена в "Шахтере" - Эдуардо вместо Луиса Адриано.

90. Желтая карточка Срне - за разговоры с арбитром.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. "Шахтер" владеет мячом, но не более того. Остроты нет.

90+3. Срна получил красную карточку - удаление. Демонстративно аплодировал судье после собственного нарушения правил.

90+4. МАТЧ ОКОНЧЕН!

P. S. Что ж, "Шахтер" не смог выиграть второй матч подряд. "Металлист" же доказал, что является грозной силой в украинском футболе на данный момент. Даже на фоне еще недавно безоговорочного лидера. Более того, харьковчане сохранили лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. В очередной раз стоит констатировать, насколько досадно решение CAS именно в данный момент. Команда и по уровню игры, и по результату полностью соответствует Лиге чемпионов. А вот что будет через год... В любом случае, в украинском чемпионате появилась настоящая интрига.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.