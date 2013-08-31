Сборная Украины отправилась на Евробаскет-2013

Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины, в Любляну поехали 14 игроков.

В составе команды на данный момент - натурализованный американец Юджин Джетер, а также Дмитрий Глебов, Дмитрий Забирченко, Игорь Зайцев, Максим Корниенко, Александр Липовой, Александр Мишула, Леонид Стефанишин, Артем Пустовой, Максим Пустозвонов, Станислав Тимофеенко, Сергей Гладир, Вячеслав Кравцов и Кирилл Натяжко.

Главный тренер сборной Украины - американский специалист Майк Фрателло перед отъездом отметил: «Я думаю, лидерами могут стать и Сергей Гладир, и Слава Кравцов, и Дима Забирченко, которые в сборной уже давно. Они уже достаточно опытные. Год назад у нас был Артур, сейчас, к сожалению, его с нами нет. У нас есть опытные игроки, и это не ветераны, которым уже по 35 лет, как у других команд, но в этом коллективе они имеют больше опыта, и им нужно быть впереди и помочь команде на Евробаскете».

Относительно тактики команды на турнир тренер отметил: «Мы должны рассчитывать на глубину нашего состава, у нас, в отличие от соперников, нет звезд, которые в каждой игре будут добывать по 25 очков, но у нас есть ребята, которые могут забросить 20-22 пункта, и ничего страшного нет, если в следующей игре это будет не он, а его партнер. Нам следует полагаться на командный баскетбол. Если вспомнить прошлый год, то у нас не было бомбардиров, которые забрасывали по 20 очков, наши лидеры добывали по 12-13 очков, зато у нас были 3-4 игрока, у которых было по 12, 10, 8 очков и так далее. При этом мы демонстрировали хорошую защиту. Игроки должны быть сплоченными, монолитными».

Что касается задачи на турнир в целом, Фрателло отметил: «Наша цель – побеждать, ради этого мы проводим столько времени вместе, ради этого мы работаем, тренируемся все эти дни. Для украинского баскетбола это необходимый процесс роста. Мы стремимся к уровню сильных команд, которыми стали испанцы, греки, сербы, в последние годы Черногория очень хорошо прогрессирует, Турция, та же таки Словения. Это команды отличного уровня, которые создавались шаг за шагом, а не на протяжении одного года. Команды, которые сейчас держатся на стабильно высоком уровне. Я хотел бы, чтобы мы тоже продолжали расти, чтобы мы прибавляли, чтобы нас считали крепкой командой, чтобы мы боролись в каждой игре, и завоевали себе имя среди других сборных».

Как сообщал УНИАН, стартовый матч на Евробаскете-2013 в Словении сборная Украины проведет 4 сентября против команды Бельгии.