"Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА

На 93-й минуте дополнительного времени Эдин Азар вывел "Челси" вперед, однако на 120-й минуте Хави Мартинес вновь восстановил равенство, сообщает РБК.

В серии пенальти решающим стал промах полузащитника лондонцев Ромелу Лукаку, который не смог переиграть голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Добавим, что Суперкубок УЕФА стал для главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолы первым титулом после прихода в клуб.

Суперкубок УЕФА

"Бавария" (Мюнхен) – "Челси" (Лондон) – 2:2 (0:1, 1:0), 5:4 (по пенальти)

Голы: Рибери, 47. Хави Мартинес, 120 – Торрес, 8. Азар, 93.

Удаление: Рамирес, 85 ("Челси")