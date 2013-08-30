Гимнастка Ризатдинова завоевала серебряную медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова завоевала серебряную награду в финале турнира в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Киеве.

Как сообщает корреспондент УНИАН, спортсменки выполняли четыре упражнения с разными предметами.

За упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами украинка получила суммарную оценку 73,041 балла.

Лучше Ризатдиновой выступила только россиянка Яна Кудрявцева, получившая итоговую оценку 73,866 балла. Замкнула тройку призеров Мелитина Станюта из Беларуси - 72,166.

Эта награда стала уже четвертой для украинской сборной на мировом первенстве. Ранее украинки завоевали по одной медали всех достоинств - золото, серебро и бронзу.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Киеве с 27 августа по 1 сентября.