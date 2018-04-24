Украина в еврокубках: "Шахтеру" - укрепить авторитет, "Динамо" – отомстить

В Монако дан официальный старт новому еврокубковому сезону. 29 и 30 августа там состоялись жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а 30 августа вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, который в Старом свете принято считать матчем открытия сезона. И если мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси" разыграют чисто символический трофей, ажиотаж вокруг которого всегда несоизмеримо ниже финала Лиги Европы и, тем более, Лиги чемпионов, то все остальные уже получили повод крепко задуматься. Каждый клуб теперь лихорадочно собирает информацию о трех соперниках, с которыми ему предстоит провести ближайшие шесть матчей в еврокубке - с середины сентября до середины декабря. УНИАН попытался прикинуть шансы украинских клубов на выход в следующий этап.

Единственным представителем Украины в главном турнире Европы стал донецкий "Шахтер". Чемпион Украины получил весьма среднюю группу с одним грандом - "Манчестер Юнайтед". Памятуя же о прошлогоднем громком успехе команды Мирчи Луческу в компании с "Ювентусом" и "Челси" можно сделать вывод о том, что и на сей раз особых проблем дончане испытывать не должны. Команда уже не раз показывала, что отлично играет в осенней части сезона. Старт нынешнего чемпионата Украины - 6 побед в 7 матчах - это лишний раз подтверждает. А вот поражение в Днепропетровске, как раз, не показательно. Провал может случиться с любым, и в любой игре. Да и сами дончане после матча на "Днепр-Арена" признавались, что просто недооценили соперника. Надеялись обыграть его малыми силами. По ходу же игры перестроить свою психологию и начать по-настоящему бодаться практически невозможно, что и показал матч с "Днепром", где соперник, имевший большое игровое преимущество еще в первом тайме, сполна реализовал его уже после перерыва.

Показательным в этом плане станет ближайший матч с "Металлистом", который пройдет в последний день лета. Еще один потенциальный участник Лиги чемпионов от Украины, волею судьбы и решений CAS и УЕФА отлученный от международных турниров на год, будет зол и предельно мотивирован. То же самое относится и к "Шахтеру" после матча в Днепропетровске. Ну, а затем команда будет всерьез готовится к играм Лиги чемпионов.

В группе с "Шахтером" и "Манчестер Юнайтед" также оказались леверкузенский "Байер" и испанский "Реал Сосьедад". С одной стороны - в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает априори, с другой, ни немецкий, ни испанский клубы и близко не относятся к числу грандов в своих национальных первенствах. Пусть это и столь значимые в футбольном мире Бундеслига и Примера.

За многие годы выступлений в Лиге чемпионов "Шахтер" уже стал не только завсегдатаем, а перерос из "грозы авторитетов" в команду, способную на равных биться с грандами. Прошлогодняя осень это доказала. А то, что сейчас состав команды существенно обновился и ушли многие лидеры, вряд ли ослабило коллектив Мирчи Луческу. Конечно, уровень Премьер-лиги - не показатель для Фреда сотоварищи, но вот так с хода, с чистого листа одержать шесть побед – дорогого стоит. Не считает ослабленной свою команду и сам Луческу. Хотя, какой тренер признает на публике, что его команда стала слабее…

Михаил Соколовский, хоть в прошлом и один из лучших в истории полузащитников "Шахтера", но сейчас команду изнутри не видит, только снаружи. И он, как раз, весьма осторожен в своих оценках. "Нельзя сказать, что "Шахтер" может обыграть любую из этих команд. Да, группа не самая громкая по именам, но, вместе с тем, я считаю, одна из самых сложных в нынешней Лиге. "МЮ" однозначно будет лидером, хоть он сейчас уже и совсем не тот, какой был в прошлые годы. Теоретически, "Шахтер" будет биться за второе место в группе с "Байером", но я бы не стал сбрасывать со счетов "Реал Сосьедад". Главное в группе - это ровность команд. Из всего квартета "МЮ" мощнее всего играет дома. А второе место в этой группе может занять любая команда".

Куда более оптимистичен в прогнозах относительно будущего "Шахтера"... президент "Реал Сосьедад" Хокин Аперрибай, заявивший сразу после жеребьевки: "Считаю, что «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед» - это сильнейшие команды нашей группы. И нам будет непросто. Но мы приложим максимум усилий".

Пожалуй, это самое красноречивое свидетельство того, что "Шахтер" уже давно считается грозной силой в европейском футболе. Даже с точки зрения руководства испанской команды, занявшей в минувшем сезоне в национальной Примере 4-е место. И, дабы поддержать свое реноме, "Шахтер", даже в существенно обновленном составе, обязан выходить из группы.

Время вендетты

Состоявшиеся жеребьевки можно было бы назвать событием стандартным. Но только не для киевского "Динамо". Ведь в соперника у команды приснопамятные швейцарский "Тун" и австрийский «Рапид». Именно от этих двух коллективов "бело-голубые" потерпели самые досадные поражения в своей еврокубковой истории. В сезона 2005/06 "Динамо" встречалось со скромным швейцарским коллективом еще во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Неожиданно сыграв вничью в Киеве (2:2), киевляне спустя неделю совсем уж сенсационно проиграли в гостях (0:1), лишившись права выступать в основном турнире еврокубков в том сезоне. Это была первая и последняя дуэль "Динамо" с швейцарским клубом в истории. Теперь, возможно, настал час расплаты.

Не менее драматичной получилась история последнего противостояния с "Рапидом". Возвращение киевлян в еврокубки после скандала с шубами для испанского арбитра Лопеса Ньето омрачилось двойным поражением от венского клуба в квалификации к Лиге чемпионов - 2:4 в Киеве и 0:2 в Вене. Правда, у киевлян есть и куда более приятные воспоминания от встреч с "Рапидом". В частности, в сезоне 1985/86 подопечные Валерия Лобановского одолели соперника в четвертьфинале Кубка Кубков, который спустя два месяца с триумфом привезли в Киев. И только с бельгийским "Генком" команду не связывают никакие воспоминания. С этим клубом начнем с чистого листа. Ранее киевляне играли только с «Гентом» Безусловно, нынешнее состояние киевского "Динамо" вызывает большие вопросы. Качество игры, место в турнирной таблице, результат первого матча с "Актобе" в гостях, когда от казахского клуба было пропущено два гола...

Впрочем, все это, похоже, больше заботит нас самих. В то же время, соперники воспринимают киевское "Динамо" как успешный бренд с большой историей. Капитан венского «Рапида» Штеффен Хофманн сразу после жеребьевки заявил австрийской прессе: "Динамо» — самый сильный и опытный соперник в нашей группе, и нам понадобится проявить высочайшую отдачу, чтобы выиграть или хотя бы просто успешно сыграть с киевлянами". В свою очередь, наставник команды Зоран Барисич не стал выделять кого-то особо, но отметил: "Мы с нетерпением ждем этих поединков с сильными командами. При этом мы не считаем себя фаворитами группы. Наша философия такова: мы готовимся и ставим задачи на каждый матч отдельно. Но, конечно, хотелось бы выйти из группы, чтобы развиваться и расти дальше".

Что касается отечественных специалистов, то бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо категоричен: "Динамовцы должны быть фаворитами в этой группе. "Динамо" сейчас набирает обороты и оно должно выйти из этой группы".

Легко уже не будет

Наиболее драматичным путь в Лигу Европы получился у одесского "Черноморца", который накануне лишь в серии пенальти одолел скромный албанский "Скендербеу". Вместе с тем, одесситы, устами своего главного тренера считают, что уже эта победа является хорошим достижением, но и не прочь пройти дальше. В соперниках у "Черноморца" оказались голландский ПСВ (Эйндховен), хорватское "Динамо" (Загреб) и болгарский "Лудогорец". На первый взгляд, только "Лудогорец" является ровней "Скендербеу" и, соответственно, одесскому "Черноморцу". Две другие команды – совершенно другого калибра.

Впрочем, о ПСВ тренер одесситов Роман Григорчук говорит абсолютно спокойно: "Разумеется, было бы интересно встретиться с титулованными командами, но с другой стороны, сейчас мы шагнули на какой-то новый уровень, и хотели бы решать серьезные турнирные задачи на новой стадии Лиги Европы. Вообще же к жеребьевкам я отношусь очень спокойно. Может быть, где-то подспудно, хотелось увидеть в соперниках кого-то полегче. Но, во-первых, выбирать особо не приходится, а во-вторых - и это не пустые слова – легких противников на этой стадии уже не бывает".

Тем не менее, именно "Черноморец" является "слабым звеном" во всей группе украинских команд в еврокубках. Уже сам выход команды в групповой турнир стал маленьким чудом. Чего же ждать еще...

Если постараться…

Наконец, днепропетровский "Днепр" попал в компанию с итальянской "Фиорентиной", португальским "Пасуш де Феррейра" и румынской "Пандурией". У днепропетровцев, которые накануне были посеяны во второй корзине - классическая ситуация. Один гранд и два соперника классом ниже подопечных Хуанде Рамоса. Определенные сомнения у многих может вызвать принадлежность к весьма почитаемому в Старом Свете португальскому первенству "Пасуша", но класс этой команды в квалификации к Лиге чемпионов четко обозначил российский "Зенит". Петербуржцы дважды уверенно обыграли эту команду - 4:1 и 4:2. Посему, у руководства и самих игроков днепропетровского клуба трепет должны вызывать только матчи с "фиалками".

Это подтвердил и генеральный директор клуба Андрей Стеценко, заявивший в интервью клубному сайту: ««Фиорентина» - не самый лучший вариант из имевшихся в первой корзине, по крайней мере, по моему мнению. Что касается остальных, то об уровне «Пандурия» тяжело сейчас что-то говорить, поскольку команда, если не ошибаюсь, до этого сезона вообще не играла в еврокубках. «Пасуш де Феррейру» мы видели в играх с «Зенитом». Российский клуб убедительно победил по сумме двух матчей, но результаты не отразили реального соотношения сил. Прежде всего, это касается первого матча в Португалии. Надо с уважением относиться к любому сопернику. В принципе, считаю, что нам вполне по силам выйти из этой группы».

Приблизительно то же мнение высказал и тренер днепропетровского клуба испанец Хуанде Рамос. Хотя он больше отделывался дежурными фразами: "Приемлемый для нас жребий. Хотя мы понимаем, что в Европе все соперники сложны и легко обыграть никого не получится. Те команды, которые нам попались, достаточно непросты и нам придется со всей серьезностью отнестись к каждой из них. Но мы намерены продолжать борьбу в турнире и после группового этапа. Это наша цель, это наша мечта. К их осуществлению и будем стремиться".

...Слова Хуанде Рамоса можно отнести практически ко всем украинским клубам. Соперники, которые попались на этом этапе соревнований – вполне приемлемы и проходимы украинскими грандами. Даже "Черноморец", если его игроки кардинально пересмотрят свое отношение к делу, вполне может "пободаться" за первое место с ПСВ и, как минимум, не упустить второго. Впрочем, ожидать иного жребия от Лиги Европы и не стоило. Уж слишком большая пропасть между главным турниром в Европе и его "младшим братом" (читай - второстепенным). А уже сам факт того, что киевское "Динамо" среди всех участников группового турнира находится на четвертом месте в рейтинге, дает даже право помечтать о гораздо большем, чем победа в групповом турнире. Ведь киевляне не побеждали в еврокубках с далекого 1986-го.

Кирилл Стадниченко