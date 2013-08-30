Турецкий Бешикташ постигла судьба Металлиста

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную "Бешикташем" на решение Апелляционной инстанции УЕФА от 15 июля 2013-го исключить турецкий клуб из еврокубков на один год за участие в договорных матчах, сообщает официальный сайт УЕФА.

Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям, состоящая из пяти членов Исполнительного комитета УЕФА, собралась по этому поводу на экстренное заседание и постановила, что выступление в Лиге Европы УЕФА-2013/14 продолжит "Тромсе", уступивший "Бешикташу" в раунде плей-офф.

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Таким образом, норвежский клуб примет участие в сегодняшней жеребьевке группового этапа Лиги Европы.