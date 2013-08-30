Федерация гимнастики РФ: ЧМ по гимнастике в Киеве проходит с нарушениями

За несколько месяцев до чемпионата мира Международная федерация художественной гимнастики (FIG) отстранила от работы несколько десятков судей и весь технический комитет ВФХГ, передает Р-Спорт.

"Чемпионат проходит в достаточно нервозной обстановке, потому что руководство FIG проводит его совершенно не в соответствии с регламентирующими документами, которые они же и написали: технический регламент, судейский регламент. Поскольку все наши судьи сейчас оправданы, и нет никакой коррупции, эти претензии были необоснованными и надуманными", - сказала Кузьмина.

По ее словам, "руководство FIG говорит, что сделало подарок судьям, что не подает дальше апелляцию".

"В этом подарка нет, просто они поняли, что безрезультатно будет открыть судебный процесс на другом уровне. Никаких аргументов и доказательств не было, это совершенно надуманно. Хотя они и ссылаются на решение исполкома, но исполком FIG такого решения не принимал. Критерии, по которым выбраны судьи, и сами выборы удивительны, потому что за день до соревнования не было списка судей, и было странно, что это за top secret", - сказала она.

Кузьмина добавила, что непонятно, как выбирался судейский корпус.

"Например, судья с более низкой категорией не просто судит, а еще в контрольном жюри сидит, хотя не имеет на это права. Плюс сотрудники офиса FIG, которые не имеют права участвовать в судействе, руководят этим судейством. Получается, что соревнованием руководит офис FIG", - сказала она.

Вице-президент ВФХГ отметила, что, несмотря на то что "обстановка в Киеве не праздничная, все равно гимнастки радуют своими выступлениями".

"Новые правила действительно дадут развитие, вид спорта стал более зрелищным, больше слияния с музыкой, более разнообразны движения предметами", - считает она.

Напомним, 29 августа на чемпионате мира по художественной гимнастике украинка Алина Максименко завоевала бронзовую медаль в индивидуальных упражнениях с булавами.

28 августа в упражнениях с обручем чемпионкой мира стала украинка Анна Ризатдинова. 29 августа она же завоевала "серебро" в упражнениях с лентами. Таким образом у нашей сборной уже полный комплект наград.