«Днепр» и «Черноморец» вышли в основной раунд Лиги Европы

Днепропетровский «Днепр» и одесский «Черноморец» провели ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в которых «Днепр» выиграл у эстонского «Нымме Калью» - 2:0, а «Черноморец» одолел албанский «Скендербеу» в серии пенальти – 7:6.

Как сообщает корреспондент УНИАН, «Днепр» свой домашний матч проводил на фоне выездной победы со счетом 3:1.

На своем поле днепропетровцы оказались не столь настойчивы в атаке, забив на один гол меньше. Правда, и в обороне команда сыграла строже, ни разу не пропустив.

Счет игры на 39-й минуте матча открыл Александр Кобахидзе. А на 70-й Роман Зозуля установил окончательный счет в матче и в двухраундовом противостоянии – 2:0 и 5:1.

Гораздо драматичнее складывались события в матче албанского «Скендереу» и одесского «Черноморца». Если в игре недельной давности одесситы выиграли на своем поле со счетом 1:0, то уже на 19-й минуте ответной игры Анди Риба сравнял счет по сумме двух матчей – 1:0 в матче и 1:1 в общем счете.

В этом противостоянии все решилось лишь в серии пенальти, где точнее и хладнокровнее были одесситы, выигравшие со счетом 7:6. Решающий гол забил Владимир Приемов.

Напомним, что ранее в основной раунд Лиги Европы вышел еще один украинский клуб – киевское «Динамо».

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится завтра, 30 сентября.