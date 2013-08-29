Франк Рибери назван лучшим футболистом года в Европе
22:32, 29 августа 2013Спорт
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Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери назван лучшим футболистом года в Европе по итогам минувшего сезона по версии УЕФА.
Франк Рибери, zimbio.com
Это было объявлено во время торжественной церемонии в Монако. Рибери опередил по итогам голосования форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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Об этом сообщают РИА «Новости».
В прошлом году приз получил полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, Месси удостоился награды в 2011 году.
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