Киевское «Динамо» разгромило «Актобе» в матче Лиги Европы

В Киеве завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между киевским Динамо» и казахстанским «Актобе», в котором украинский клуб оказался гораздо сильнее соперника – 5:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, второй матч проходил на фоне победы киевлян в первой игре недельной давности в Актобе со счетом 3:2.

Киевляне решили судьбу матча и путевки в основной турнир Лиги Европы уже в первые 36 минут игры, когда довели счет до крупного.

На 9-й минуте счет открыл Джермейн Ленс, на 30-й удвоил преимущество в счете Роман Безус, а на 36-й довел счет до разгромного Демьерси Мбокани. На 37-й минуте Александр Гейнрих забил единственный гол за «Актобе» (с пенальти).

После перерыва Браун Идейе реализовал пенальти, забив четвертый гол в составе киевлян. Окончательный счет матча точным ударом установил Олег Гусев.

Таким образом, «Динамо» уверенно выиграло и вышло в основной раунд Лиги Европы.

Позже сегодня свои ответные матчи в Лиге Европы проведут днепропетровский «Днепр» и одесский «Черноморец».