Алина Максименко выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Киеве разыгран третий комплект медалей - в упражнении с булавами, где бронзовую медаль завоевала украинка Алина Мксименко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, во второй соревновательный день ЧМ разыгрывается две награды.

За свою композицию Максименко получила 18,216 балла. Еще одна украинка Анна Ризатдинова (17,883) заняла четвертое место.

Золотые медали завоевали россиянки Маргарита Мамун и Яна Дементьева, показавшие абсолютно одинаковый результат – 18,366.

Напомним, что это уже вторая медаль сборной Украины на ЧМ. Накануне золото в упражнении с обручем выиграла Анна Ризатдинова.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Киеве с 27 августа по 1 сентября.