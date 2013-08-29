Донецкий «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по результатам которой в соперники единственному украинскому представителю в самом престижном еврокубковом турнире – донецкому «Шахтеру» - достался «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, из 32 команд группового этапа, разделенных на 8 групп по 4 команды, 21 играла на этой стадии турнира в прошлом сезоне.

В их числе был и донецкий «Шахтер». Украинская команда ныне была посеяна во второй корзине и ее соперниками не могли стать «Атлетико», ЦСКА, «Милан», «Шальке-04», «Олимпик», ПСЖ и «Ювентус». Все эти команды также находились во второй корзине. Таким образом, в соперниках горняков могла быть любая из других 24 команд.

Жребий выбрал в соперники «Шахтеру» по группе А английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Байер» из Леверкузена и испанский «Реал Сосьедад».

Лига чемпионов сезона 2013/14 стартует 17 сентября.