Динамо улетело в Португалию

Сегодня утром чартерным рейсом делегация киевского Динамо вылетела в Лиссабон. В среду бело-синим предстоит матч Лиги чемпионов против местного Спортинга.

Тренерский штаб взял в столицу Португалии 18 игроков.

Вратари: Александр Рыбка, Тарас Луценко;

Защитники: Андрей Несмачный, Владислав Ващук, Сергей Федоров, Олег Допилка, Марьян Маркович, Горан Гавранчич;

Полузащитники: Тибериу Гиоане, Валентин Белькевич, Руслан Ротань, Олег Гусев, Милош Нинкович, Сергей Ребров;

Нападающие: Исмаэль Бангура, Максим Шацких, Артем Милевский, Артем Кравец.

Небольшое повреждение у Сергея Федорова, остальные в полном порядке и готовы выйти на поле. Сегодня вечером тренировка команды и предматчевая пресс-конференция Олега Лужного.

Football.ua