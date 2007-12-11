Динамо улетело в Португалию
Тренерский штаб взял 18 игроков
Сегодня утром чартерным рейсом делегация киевского Динамо вылетела в Лиссабон. В среду бело-синим предстоит матч Лиги чемпионов против местного Спортинга.
Тренерский штаб взял в столицу Португалии 18 игроков.
Вратари: Александр Рыбка, Тарас Луценко;
Защитники: Андрей Несмачный, Владислав Ващук, Сергей Федоров, Олег Допилка, Марьян Маркович, Горан Гавранчич;
Полузащитники: Тибериу Гиоане, Валентин Белькевич, Руслан Ротань, Олег Гусев, Милош Нинкович, Сергей Ребров;
Нападающие: Исмаэль Бангура, Максим Шацких, Артем Милевский, Артем Кравец.
Небольшое повреждение у Сергея Федорова, остальные в полном порядке и готовы выйти на поле. Сегодня вечером тренировка команды и предматчевая пресс-конференция Олега Лужного.