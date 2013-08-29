Динамо сыграет сегодня в Лиге Европы на пустом стадионе

В наказание за проявления нацизма ультрас "Динамо" в предыдущем сезоне, ответная игра Лиги Европы с казахским "Актобе" (19:00) пройдет при пустых трибунах.

Но на самом деле трибуны, хотя билеты на игру не продавались, будут не совсем пустыми, сообщает Сегодня.

Как стало известно изданию, на стадионе будет присутствовать свыше пятисот человек. Так, по рекоммендациям УЕФА, для игр за закрытыми дверьми разрешено присутствие до 75 представителей каждого клуба, включая игроков, тренеров и техперсонал. Кроме того, "Динамо" обязано предоставить делегации казахов до 200 мест высшей категории, но гости запросили вдвое меньше. Зато среди их вип-болельщиков будут и представители посольства. Также матч посетят работники УЕФА, 200 журналистов и около 70 фотографов. Таким образом, 70-тысячный НСК должен заполниться почти на 1% своей вместимости.

Напомним, в гостях "Динамо" обыграло "Актобе" - 3:2. Сегодня в 21:30 домашний матч-ответ также у "Днепра" с эстонским "Нымме Калью" (первая игра - 3:1), а "Черноморец" в Албании будет защищать одесские 1:0 в поединке со "Скендербеу" (21:30).

"Все три мои бывшие команды - "Динамо", "Днепр" и "Черноморец" - пройдут в групповой раунд ЛЕ. В этом, думаю, нет сомнений ни у кого, - считает лучший футболист Украины-2003 Олег Венглинский. - Мой прогноз: киевляне победят 3:1, или даже 4:1, "Актобе" забьет гол престижа после стандарта ударом через себя в "девятку". "Днепр" выиграет 3:0, а "Черноморец" - 2:1. "Динамо" и "Днепру" перед очным противостоянием в ЧУ нужно создать хороший психологический фон, затратив столько сил, сколько нужно. Не больше и не меньше. Кстати, жду, что Блохин проверит в этой игре резерв - Макаренко, Цурикова, Сидорчука. Магия тиранского стадиона? Это донецкий "Металлург" умудрился проиграть там "Кукесу" - 0:2. "Черноморцу" никакие потусторонние силы не помешают. Одесситы на ходу. Не знаю, что должно произойти, чтобы они не вышли в группу".

"Что касается пустых трибун НСК... Показательным был матч ПАОК - "Шальке". Если бы были болельщики на трибунах, то ПАОК вырвал бы эту путевку в ЛЧ. А так не было того заряда. Но тут ситуация другая. Против "Динамо" не "Шальке", а всего лишь "Актобе", - считает Олег.