Россия обошла Нидерланды в клубном рейтинге УЕФА

Россия, сохраняющая на данный момент шесть клубов в еврокубках, набрала 39,998 балла и теперь занимает седьмую строчку в таблице рейтинга клубных коэффициентов УЕФА. Нидерланды (четыре клуба в еврокубках) с 39,812 балла опустились на восьмую позицию, сообщает РИА Новости.

Таблица рейтинга коэффициентов УЕФА после матчей, которые состоялись 28 августа, выглядит следующим образом:

1. Испания (77,855)

2. Англия (71,034)

3. Германия (69,712)

4. Италия (55,522)

5. Португалия (54,299)

6. Франция (50,000)

7. Россия (39,998)

8. Голландия (39,812)

9. Украина(35,133)

10. Бельгия (32,100)

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубковых турнирах. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон.