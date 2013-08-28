Второе золото чемпионата мира по гимнастике завоевала россиянка Мамун

В Киеве разыгран второй комплект наград чемпионата мира по художественной гимнастике – в упражнении с мячом, где золотую медаль завоевала россиянка Маргарита Мамун.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за свою композицию представительница Росси получила 18,516 балла. Второе место завоевала ее соотечественница Яна Кудрявцева (18,350), третье – спортсменка из Белоруссии Мелитина Станюта (18,166).

Украинки Алина Максименко (17,900) и Анна Ризатдинова (17, 050) заняли пятое и шестое места соответственно.

Как сообщал УНИАН, первую золотую медаль на чемпионате мира по гимнастике в Киеве сегодня завоевала Анна Ризатдинова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Киеве проходит с 27 августа по 1 сентября.